Бывший дипломат Ватикана призвал Папу Римского уйти в отставку

Карло Мария Вигано обвинил его в покрывании священников-педофилов.

Понтифик не стал отвечать на это заявление, но шанс ухода с поста существует. Об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент агентства ТАСС в Ватикане Алексей Букалов. Папа находится в трудном положении, поскольку подвергается многим нападкам одновременно, добавил Алексей Букалов.