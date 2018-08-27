Бывший дипломат Ватикана призвал Папу Римского уйти в отставку
Карло Мария Вигано обвинил его в покрывании священников-педофилов.
Понтифик не стал отвечать на это заявление, но шанс ухода с поста существует. Об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент агентства ТАСС в Ватикане Алексей Букалов. Папа находится в трудном положении, поскольку подвергается многим нападкам одновременно, добавил Алексей Букалов.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
banyi3 27 августа 2018 | 19:10
Вроде Папа поставленик Бога? И и он его остставять должен, или не так? )))
tv_victim 27 августа 2018 | 19:18
banyi3: Да. Время от времени он вызывает пап к себе.... Пока что ни один не вернулся.