Хакеры из России несколько лет атаковали электронную почту Константинопольского патриархата
Как пишет Associated Press, злоумышленники хотели выкрасть электронные письма, в том числе, адресованные Вселенскому патриарху Варфоломею. Именно в Стамбуле сейчас рассматривается заявка Киева о признании автономии Украинской церкви. Агентство уточняет, что сам патриарх не пользуется электронной почтой, однако этим занимаются его помощники. Предполагается, что кибератаки совершала группа Fancy Bear. Ее в США обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Журналисты предполагают, что эта группа может быть связана с главным разведывательным управлением генштаба России.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
a_111111 27 августа 2018 | 19:06
Ничего святого
stebinmaku 27 августа 2018 | 19:16
По некоторым данным, российские хакеры предприняли попытку взлома Гроба Господня в Иерусалиме..
aleks50 Алексей Клубников 27 августа 2018 | 19:19
Интересно им агент михайлов это заказал?