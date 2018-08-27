Хакеры из России несколько лет атаковали электронную почту Константинопольского патриархата

Как пишет Associated Press, злоумышленники хотели выкрасть электронные письма, в том числе, адресованные Вселенскому патриарху Варфоломею. Именно в Стамбуле сейчас рассматривается заявка Киева о признании автономии Украинской церкви. Агентство уточняет, что сам патриарх не пользуется электронной почтой, однако этим занимаются его помощники. Предполагается, что кибератаки совершала группа Fancy Bear. Ее в США обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Журналисты предполагают, что эта группа может быть связана с главным разведывательным управлением генштаба России.