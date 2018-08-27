Квартиру с неизвестным химическим веществом обнаружили на юго-западе Англии
Молодой человек, который жил там, погиб при невыясненных обстоятельствах, — пишет Дейли Мейл. Полицейские, которые собирались обследовать тело, почувствовали недомогание, после чего квартиру пришлось опечатать. Улица в городе Бат, где произошла загадочная смерть, перекрыта. В полиции заверяют, что угрозы жизни другим людям нет, однако там пока не уточняют, связано ли произошедшее с инцидентом в Солсбери, где было предпринята попытка убийства бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
Комментарии6
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tks 27 августа 2018 | 19:04
Вот и конспиративное лежбище путорасов нашлось...
nanarovsky 27 августа 2018 | 19:08
tks: Вот и конспиративное лежбище путорасов нашлось...
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Эмигранты из рашковаты делают это фсё дерьмо шобы атравить фсю анхлию и каралеву...
banyi3 27 августа 2018 | 19:07
Уже не смешно ...
kudas 27 августа 2018 | 19:11
какие же все-таки недалекие исполнители там "работали"
tv_victim 27 августа 2018 | 19:12
Какие-то полудохлики там у них в полиции служат. Чуть что - брык в обморок....
laksap 27 августа 2018 | 19:15
Будет забавно ,если будет иметь отношение к Скрипалям и не будет иметь отношения к России.
Как будут изворачиваться?
Гениальная многоходовочка!!!???