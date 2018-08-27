Квартиру с неизвестным химическим веществом обнаружили на юго-западе Англии

Молодой человек, который жил там, погиб при невыясненных обстоятельствах, — пишет Дейли Мейл. Полицейские, которые собирались обследовать тело, почувствовали недомогание, после чего квартиру пришлось опечатать. Улица в городе Бат, где произошла загадочная смерть, перекрыта. В полиции заверяют, что угрозы жизни другим людям нет, однако там пока не уточняют, связано ли произошедшее с инцидентом в Солсбери, где было предпринята попытка убийства бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.