Политик Алексей Навальный в ближайшие 30 дней проведет в спецприемнике в Москве

Судья Тверского суда Алексей Стеклиев приговорил его сегодня к 30 суткам ареста, причем решение принято за организацию акции 28 января. Сам Навальный ранее сегодня сказал, что не сомневается – ему назначат такой срок ареста, который не позволит принять участие во всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Это уже второй арест политика на 30 суток в этом году. В мае Навальный был признан виновным в организации несогласованной акции «Он нам не царь» против инаугурации Владимира Путина.

Идея оппозиционера о том, что надо выходить на улицы, несмотря на запреты властей, несостоятельна. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Антон Красовский. Алексей Навальный непохож на милого и интеллигентного человека, который борется за спасение России, считает Антон Красовский.