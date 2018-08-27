Политик Алексей Навальный в ближайшие 30 дней проведет в спецприемнике в Москве
Судья Тверского суда Алексей Стеклиев приговорил его сегодня к 30 суткам ареста, причем решение принято за организацию акции 28 января. Сам Навальный ранее сегодня сказал, что не сомневается – ему назначат такой срок ареста, который не позволит принять участие во всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста.
Это уже второй арест политика на 30 суток в этом году. В мае Навальный был признан виновным в организации несогласованной акции «Он нам не царь» против инаугурации Владимира Путина.
Идея оппозиционера о том, что надо выходить на улицы, несмотря на запреты властей, несостоятельна. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Антон Красовский. Алексей Навальный непохож на милого и интеллигентного человека, который борется за спасение России, считает Антон Красовский.
Комментарии8
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banyi3 27 августа 2018 | 19:05
Ну перезит гапон опять )
jjuddgge_ddrredd 27 августа 2018 | 19:12
Новости на "Эхо" подаются так, словно вражда Трампа и Маккейна исключительно из-за России.
Трамп и Маккейн враждовали ДЕСЯТКИ лет. Маккейн - воплощение американской коррупции. Носитель коррупции в Американском ВПК . Трамп много раз поднимал эту тему задолго до своего президентства. Благодаря своему папе, Адмиралу, в честь которого назван авианосец - стал лоббистом-коррупционером.
Когда Маккейн балотировался в Президенты (помните Сару Пейлинг, ботва?), Трамп прямо называл Маккейна ПРЕ-ДА-ТЕ-ЛЕМ и требовал рассекретить детали помилования Маккейна. Да-да, Маккейн был помилован Президентом США, ибо имел сильное вокальное пение в плену. Помимо того, что работал на пропаганду врага (сложить оружие и ехать в Америку амер. воякам), много амер. солдат погибли из-за его выдачи данных (во всяком случае, так тогда утверждал не только Трамп, который ещё не был республиканцем, но и СМИ демократов).
И именно Маккейн ПЕРВЫМ проплатил фейковое и непристойное "русское досье" Кристофера Стилла, а уж потом демократы и crooked Hillary.
Трамп очень много критиковал придурков президентов Бушей, папу и джуниора, особенно папу (города-"святилища" и превращение части Калифорнии в помойку - "заслуга" папы) и его жену Барбару. Её он вообще идиоткой называл.И, соответственно, не присутствовал на её похоронах)))
ЗЫ. Рейтинг Трампа среди республиканцев в эти дни ПРЕВЫСИЛ 90%, рекорд за всю Историю США. Такого рейтинга НИКОГДА НЕ БЫЛО ДАЖЕ У РЕЙГАНА, тем более у президента-демократа среди демократов. Среди всех - 52%(см. твит Трампа вчера). У самого объективного замерщика, Расмуссен, колеблется постоянно примерно от 47% до 51%. Напоминаю, что практически весь прошлый год рейтинг Трампа был НИЖЕ 40%.
В Америке экон. бум при Трампе. Рейтинг Доу-Джонса бьёт все рекорды, а безработица - самая низкая (3.4%) за ВСЮ ИСТОРИЮ США!!!
jjuddgge_ddrredd 27 августа 2018 | 19:15
jjuddgge_ddrredd: ЗЫ. Над Белым Домом в D.C. гордо реет звёздно-полосатый флаг сейчас, НЕ ПРИСПУЩЕН. Был приспущен всего пару часоффф, ночью, гы-гы-гы Да, над Капитолием приспущен будет до конца процедуры кремирования. Пустоголовые придурки-хейтеры #NeverTrump негодуют и требуют приспустить флаг. Трамп их посылает на 3 русские буквы)))
ykpon_cyka 27 августа 2018 | 19:05
Блииина ! Опять рыволуцию обезглавили !
pusin_patriot 27 августа 2018 | 19:16
ykpon_cyka: Даа, человек может её возглавить, но он не может её предотвратить.
Ленкин вон когда-то аж вприпрыжку из за бугра, чтобы не просерить момент, когда бы никто не мог сказать, а где ты был, пока народ, пивко с сосисками трескал?
Из новейшей же. Вспоминайте всех этих деятелей на грушевского, которые уж бывало туда подваливали образумить и внять. Мука, огнетушители и пошел нафиг. Ну и кто там у них был тогда номер один на баррикадах, фамилию его скажите, того кто возглавил, фамилию их вождя тогда на грушевского?
aleks50 Алексей Клубников 27 августа 2018 | 19:13
Это истинный судья кремлёвского кривосудия.
edyatel 27 августа 2018 | 19:17
Опять вождь спрятался в тюрьму, чтобы не попасть под дубинки.
Ловкий парень!
sergeoa 27 августа 2018 | 19:22
а что такого делает этот человек, что его так подвергают гонениям?