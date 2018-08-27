Бывший посол Ватикана в США, архиепископ Карло Мария Вигано призвал Папу Римского уйти в отставку

Он утверждает, что Франциск и целый ряд кардиналов на протяжении пяти лет не реагировали на сообщения о педофилии одного из высокопоставленных священников Римской Католической церкви. Архиепископ настаивает на том, что в высших церковных кругах вокруг этой темы царит заговор молчания. Сам понтифик на вопросы об обвинении в покрывательстве педофилов отвечать не стал. На днях он приезжал с официальным визитом в Ирландию и во время поездки говорил о проблеме насилия в церкви. Папа Римский попросил прощения за злоупотребление властью со стороны священнослужителей.