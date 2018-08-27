Бывший посол Ватикана в США, архиепископ Карло Мария Вигано призвал Папу Римского уйти в отставку
Он утверждает, что Франциск и целый ряд кардиналов на протяжении пяти лет не реагировали на сообщения о педофилии одного из высокопоставленных священников Римской Католической церкви. Архиепископ настаивает на том, что в высших церковных кругах вокруг этой темы царит заговор молчания. Сам понтифик на вопросы об обвинении в покрывательстве педофилов отвечать не стал. На днях он приезжал с официальным визитом в Ирландию и во время поездки говорил о проблеме насилия в церкви. Папа Римский попросил прощения за злоупотребление властью со стороны священнослужителей.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
novirusic 27 августа 2018 | 18:43
А в России этого нет. Ну то есть об этом не говорят.
Но в православные монастыри мальчиков запрещено пускать жить и служить уже 4 века кажется.
-----------------------
Архиепископ Сергей Журавлев
Несколько раз я общался со священниками и епископами нетрадиционной сексуальной ориентации, т.е. гомосексуалистами и пидофилами, на тему покаяния и спасения. Митрофорный протоиерей о.N, занимающий должность благочинного в Московской епархии, также сильно удивил меня своими сексуальными извращениями. Его давние знакомые «батюшка со своей матушкой» рассказывали, что увлечением этого благочинного было совращение в гомосексуализм малолетних мальчиков.
Другой протоиерей одной из Уральских епархий рассказывал мне, что у них все решается исключительно через постель епископа. Практически вся епархия, то есть все священники области побывали «под этим владыкой», и не мужеложниками там являются лишь те священники, что были рукоположены другими архиереями, а затем, выйдя за штат этих епархий, переводились к тому «архиепископу Содомскому и Гоморскому».
glotov 27 августа 2018 | 18:50
Как же он уйдет в отставку? Он же ОТТУДА назначен. Католический догмат о непогрешимости Папы еще никто не отменял.