Российское руководство отложило многосторонние мирные переговоры по Афганистану
Планировалось участие представителей США, афганского правительства и талибов*, однако встречу решено перенести, чтобы обеспечить участие в ней афганских властей, — передает агентство Reuters. Изначально переговоры планировались на 4 сентября, однако Афганистан и США уведомили Москву о том, что их делегации не смогут принять участие.
* — деятельность организации запрещена на территории РФ
Комментарии1
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ramun 27 августа 2018 | 18:46
Судя по тексту МИД отложили.