Российское руководство отложило многосторонние мирные переговоры по Афганистану

Планировалось участие представителей США, афганского правительства и талибов*, однако встречу решено перенести, чтобы обеспечить участие в ней афганских властей, — передает агентство Reuters. Изначально переговоры планировались на 4 сентября, однако Афганистан и США уведомили Москву о том, что их делегации не смогут принять участие.

* — деятельность организации запрещена на территории РФ