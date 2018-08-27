ФСБ начнет следить за пользователями сайтов Авито, BlaBlaCar, LovePlanet и даже LiveJournal, а также Rutube

Всего т.н. реестр организаторов распространения информации пополнился названиями почти полусотни интернет-сервисов. Об этом сообщают специалисты общественного проекта «Роскомсвобода». Компании в этом реестре обязаны полгода хранить сведения о пользователях, в том числе их переписку и звонки, и предоставлять эту информацию правоохранительным органам. Ранее в реестре оказались сервисы Яндекса, Мэйл.ру, ВКонтакте, Одноклассники.