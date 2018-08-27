ФСБ начнет следить за пользователями сайтов Авито, BlaBlaCar, LovePlanet и даже LiveJournal, а также Rutube
Всего т.н. реестр организаторов распространения информации пополнился названиями почти полусотни интернет-сервисов. Об этом сообщают специалисты общественного проекта «Роскомсвобода». Компании в этом реестре обязаны полгода хранить сведения о пользователях, в том числе их переписку и звонки, и предоставлять эту информацию правоохранительным органам. Ранее в реестре оказались сервисы Яндекса, Мэйл.ру, ВКонтакте, Одноклассники.
Комментарии16
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prostovanya 27 августа 2018 | 18:40
Делать тунеядцам нехрен, кроме как интернет-ресурсы мониторить.
Ну, на то она и ФСБ! Рыцари пласча и кинзжала - настоящие герои!
vezdehod 27 августа 2018 | 18:49
Свершилось...Теперь на АВИТО не купишь импортный штопаный "Кондон".
midnightblues 27 августа 2018 | 18:58
vezdehod: Вот и пришел конец местным Пепкам-Прыгни
Скоро их всех признают террористами и посодють
Мее-ГОП!!
ura_123 27 августа 2018 | 18:44
Главное,взять под полный контроль сайт АВИТО, рассадник экстремизЬма!
dvdd 27 августа 2018 | 18:54
ura_123: не скажите... незаконная предпринимательская деятельность там знаете какая ведётся....
tv_victim 27 августа 2018 | 18:46
Осподя, БлаБлаКар-то чем не угодил?
pusin_patriot 27 августа 2018 | 18:54
tv_victim: Из точку А в точку Б без паспорта, отметки в БД о перемещениях? Реально не понимаете чем он им не угодил?
tv_victim 27 августа 2018 | 18:59
pusin_patriot: И без карточки убытия?
vadimp 27 августа 2018 | 18:47
Типа раньше не следила? :)
А чем еще заниматься "инквизиции"? Следить за "еритиками" да на "костер" (благо хоть не 37) их.
vilingrad 27 августа 2018 | 18:50
Ну, россияне, вы попали!
vladislav 27 августа 2018 | 18:54
"Осподя, БлаБлаКар-то чем не угодил?"
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Ну как чем? Как через ентот БлаБлаКар террористы, мать иху, переезжают из города в город и совершают теракты. Они ж тупые идиоты, террористы-то.
protoukrop 27 августа 2018 | 18:54
Боятся уже того что незаконный митинг организуют через Авито. Реально у них началась истерика.
dwon 27 августа 2018 | 18:55
Много работы у чуваков теперь.
disdai 27 августа 2018 | 18:58
Очередная атака казармы, захватившей власть в России, на гражданское общество.
neyexo 27 августа 2018 | 19:02
значит, для емейлов существует сотня мелких провайдеров, ищите
Не то чтоб они были сильно защищены, но лучше затеряться в них
sergo_25_26 27 августа 2018 | 19:09
Ну нафига столько денег чтобы так за ними трястись. Воффка ну скажи.