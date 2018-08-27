Алексея навального второй раз за этот год арестовали на 30 суток
Еще в мае его приговорили к такому сроку за организацию акции «Он нам не царь» против инаугурации Владимира Путина. Сегодня судья Тверского суда Алексей Стеклиев признал Навального виновным в организации несогласованной акции 28 января в рамках «забастовки избирателей». Таким образом, Навальный пропустит всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста, которая планируется на 9 сентября.
Комментарии4
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ura_123 27 августа 2018 | 18:47
Да кто бы сомневался в желании власти нейтрализовать Навального.
dataan 27 августа 2018 | 19:00
Один дебил идет на рекорд головки, другой даун по 30 суток скоро 5 лет намотает. :))))))))))))
sergeoa 27 августа 2018 | 18:52
ещё и мизинец хотели сломать, борцу
perche 27 августа 2018 | 19:08
Судья постановил "он нам царь", а кто против, тот сядет на 30 суток.