Алексея навального второй раз за этот год арестовали на 30 суток

Еще в мае его приговорили к такому сроку за организацию акции «Он нам не царь» против инаугурации Владимира Путина. Сегодня судья Тверского суда Алексей Стеклиев признал Навального виновным в организации несогласованной акции 28 января в рамках «забастовки избирателей». Таким образом, Навальный пропустит всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста, которая планируется на 9 сентября.