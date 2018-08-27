Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество главного редактора МК Павла Гусева
Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество главного редактора Московского комсомольца Павла Гусева. Это связано с иском о разделе имущества, поданном женой Гусева, Евгенией Ефимовой, — сообщает РБК. Процесс проходит в закрытом режиме.
По словам адвокатов, Ефимова претендует на половину имущества Гусева, которое она оценивает в несколько десятков миллиардов рублей.
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