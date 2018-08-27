Стартовала акция «Дети вместо цветов»

Она состоит в том, чтобы не покупать большие букеты для преподавателей, а отдать эти деньги нуждающимся детям, — сказала «Эху Москвы» представитель фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова: «Мы предлагаем ученикам приносить на торжественную линейку по одному цветку, складывать их в один большой красивый букет для учителя, перевязывать его можно красивой лентой, а можно взять ленту в офисе Фонда, если вы живете в Москве. Но если вам неудобно ехать или вы живете в другом городе, не обязательно всем, кто зарегистрировался, мы высылаем макеты, который можно распечатать самостоятельно, а можно в принципе придумать самому…В этом году мы помогаем подопечным фонда «Вера», которые живут в разных регионах, и подопечным детского хосписа «Дом с маяком» в Москве и Подмосковье — вместе это 700 семейств с тяжелобольными детьми». Елена Мартьянова отметила, что вырученные деньги помогают покупать специальные коляски, аппараты для вентиляции легких и другие необходимые вещи.