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18:26, 27 августа 2018

Для школьников в Оренбурге закуплены 10 тысяч дневников с поздравлением главы города, которого задержали за взятку

Для школьников в Оренбурге еще весной были закуплены 10 тысяч дневников с поздравлением главы города, которого в августе задержали за получение взятки. Еще 10 тысяч дневников изготовлены для продажи.

Традиция делать дневники с обращением главы города и губернатора в Оренбурге появилась больше 10 лет назад. Покупка одинаковых дневников никогда не была обязательной, решение принимали родители школьников.

В этом году еще зимой предприниматель из Ульяновска Владимир Ухов предложил оренбургским школам купить у него дневники, оформленные специально к 275-летию города. В дневнике есть краткая историческая справка, фотографии городских памятников, например установленный в прошлом году памятник погибшему в Сирии Александру Прохоренко, а также поздравление и фотография главы города Евгения Арапова. Владимир Ухов передал в школы больше 10 тысяч дневников, стоимостью по 70 рублей. И еще столько же изготовил, чтобы продать в конце августа. Правда теперь предприниматель не знает, что делать с оставшейся частью дневников, а все потому что главу Оренбурга Евгения Арапова в начале августа задержали по подозрению в получении взятки в 400 тысяч рублей и на 2 месяца отправили в СИЗО. Предприниматель рассказал Эху, что не знает, как быть с изготовленными дневниками: вырывать страницы или заклеить их чем-то. А продать дневники ему нужно, потому что на их изготовление он брал кредит в полмиллиона рублей в банке. По словам Владимира Ухова, в банке идею с такими дневниками поддержали и только поэтому кредит одобрили. Аналогичные дневники предприниматель делал не только для Оренбурга. К 200-летию Грозного Ухов предложил сделать подобные и для школьников в Чечне, но Рамзан Кадыров ответил ему, что у них есть своя типография для таких проектов.

Что касается дневников, уже поступивших в оренбургские школы, то в пресс-службе городской администрации говорят, решение по их использованию остается за учениками и их родителями.

В обращении, которое опубликовано в дневниках за подписью главы города, к школьникам Евгений Арапов обращается словами «Дорогой друг» и призывает детей не лениться.

Комментарии

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seryj_wolk 27 августа 2018 | 18:35

Деградация педагогики происходит еще быстрее, чем медицины.

farang 27 августа 2018 | 18:56

Делов-то! Поверх фотографии главы города напечатать прутья решётки, а после слова "не лениться" допечатать "и жить честно". Личный пример, он показателен!

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