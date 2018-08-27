Игорь Акинфеев и Федор Смолов не вызваны в состав сборной России на сентябрьские матчи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов предпочел не оставлять простора для домыслов и объяснил все сам. По его словам, Смолов, еще обживается в новой команда и руководство сборной не стало его дергать. Что же до Акинфеева, то голкипер собирается на плановый медосмотр в Германию. Причины, без сомнения, солидные, но при необходимости и вживание в новый коллектив, и медосмотр можно было бы проигнорировать. На самом деле, переход в Локомотив это повод, а причина в том, что игра Смолова, вернее его самоотдача на чемпионате мира не могла остаться без последствий. Не унижая игрока, Черчесов дал ему понять, что недоволен. Что же до Акинфеева, то ему и так хватает футбола. Отдых не помешает. Вместо Игоря шанс получил динамовский вратарь Шунин, но играть, скорее всего будет зенитовец Лунев. Черчесов доверяет и Илье Кутепову, который здорово сыграл на чемпионате мира, но за Спартак в новом сезоне так и не вышел. Возможно, именно он составит пару в центре вернувшемуся после травмы Георгию Джикии. На левом фланге обороны Черчесов будет скорее всего пробовать либо Набиуллина из Зенита, либо динамовца Рауша. В середине поля будет подыскиваться партнер для Кузяева и Зобнина. В атаке, помимо героя чемпионата Дзюбы сыграют Черышев и Ионов из Ростова.

Сборной России предстоит провести два матча. 7 сентября наши играют с Турции в рамках Лиги наций, а 10-ого – контрольную встречу с Чехией.