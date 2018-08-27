Министерство экономики предлагает разделить Россию на  14 макрорегионов для более эффективного развития

Это деление может упростить планирование совместных проектов, но пока неясно, как оно поможет развитию территорий, — заявила ТАСС директор региональной программы Независимого Института социальной политики Наталья Зубаревич.

Документ будет внесен в правительство в сентябре.



По сведениям Коммерсанта, с предложением Минэокномики согласны не все — полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло настаивает на создание в Сибири единого макрорегиона вместо предложенных трех.