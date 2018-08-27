Московским пенсионерам сохранят региональные надбавки и после запуска так называемой пенсионной реформы
Их будут выплачивать, как и сейчас — в 55 лет женщинам и в 60 – мужчинам.
Власти планируют объявить об этом после выборов мэра 9 сентября, — пишет газета Ведомости со ссылкой на несколько анонимных источников. Официально эта информация пока не подтверждена.
Средний размер доплаты к пенсии в Москве более 5,5 тысяч рублей.
Комментарии4
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ura_123 27 августа 2018 | 18:27
А как там с остальными российскими пенсионерами?
yralez 27 августа 2018 | 18:33
ura_123: на остальных полицаев хватит
novirusic 27 августа 2018 | 18:35
ura_123: Вообще очень интересно выплачивать надбавки к пенсиям не пенсионерам.
Московские власти в открытую покупают будущих пенсионеров перед выборами.
выплачивать надбавки к пенсиям, которые будут назначены через 5 лет.
Уголовщина какая-то, какое основание для выплат?
ura_123 27 августа 2018 | 18:41
novirusic: Кормят от пуза этот мегаполис,если там бахнет,то кремлёвская хунта побежит сверкая пятками.
Вон, на Болотной сколько народу вышло и власть реально и жидко обгадилась.