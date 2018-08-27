Московским пенсионерам сохранят региональные надбавки и после запуска так называемой пенсионной реформы

Их будут выплачивать, как и сейчас — в 55 лет женщинам и в 60 – мужчинам.



Власти планируют объявить об этом после выборов мэра 9 сентября, — пишет газета Ведомости со ссылкой на несколько анонимных источников. Официально эта информация пока не подтверждена.

Средний размер доплаты к пенсии в Москве более 5,5 тысяч рублей.