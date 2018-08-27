В ООН обвинили власти Мьянмы в геноциде мусульман-рохинджа
Сотрудники мониторинговой миссии призвали организацию ввести санкции против руководства страны.
Вооруженные силы Мьянмы участвовали в массовых убийствах представителей народности рохинджа с целью геноцида. Об этом говорится в докладе миссии ООН по расследованию ситуации в стране. Содержание документа пересказывает Reuters. По оценкам наблюдателей, правительство Мьянмы во главе с госсоветником Аун Сан Су Джи пропагандировало ненависть по отношению к рохинджа, а также уничтожало документы о нарушении прав человека и военных преступлениях. Отдельно в докладе упоминается операция по зачистке района Ракхайна от боевиков-исламистов, проведенная около года назад. Сотрудники миссии пришли к выводу, что действия силовиков, в результате которых сотни тысяч рохинджа сбежали в Бангладеш, были непропорциональным ответом на угрозу безопасности.
Авторы доклада призывают ООН ввести индивидуальные санкции против ответственных за ситуацию в Мьянме. Речь идет о пяти генералах армии Мьянмы, которым предложено запретить въезд в другие страны. Также речь идет о заморозке их активов.
Окончательные выводы о ситуации в Мьянме миссия ООН представит в сентябре. Обеспокоенность положением рохинджа уже выразил британский МИД, призвавший власти Мьянма содействовать проведению независимого расследования.
Комментарии3
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cattt 27 августа 2018 | 18:23
Ох ух эти муслимы, ни кому от них житья нет.
ura_123 27 августа 2018 | 18:33
Ждём гневной чечётки ( лезгинки) или как там у них называется бег по кругу до умопомрачения,от самого главного защитника народа рахинджи из чечении)))
vik_tuar 27 августа 2018 | 18:33
Шо, опять?