В ООН обвинили власти Мьянмы в геноциде мусульман-рохинджа

Сотрудники мониторинговой миссии призвали организацию ввести санкции против руководства страны.

Вооруженные силы Мьянмы участвовали в массовых убийствах представителей народности рохинджа с целью геноцида. Об этом говорится в докладе миссии ООН по расследованию ситуации в стране. Содержание документа пересказывает Reuters. По оценкам наблюдателей, правительство Мьянмы во главе с госсоветником Аун Сан Су Джи пропагандировало ненависть по отношению к рохинджа, а также уничтожало документы о нарушении прав человека и военных преступлениях. Отдельно в докладе упоминается операция по зачистке района Ракхайна от боевиков-исламистов, проведенная около года назад. Сотрудники миссии пришли к выводу, что действия силовиков, в результате которых сотни тысяч рохинджа сбежали в Бангладеш, были непропорциональным ответом на угрозу безопасности.

Авторы доклада призывают ООН ввести индивидуальные санкции против ответственных за ситуацию в Мьянме. Речь идет о пяти генералах армии Мьянмы, которым предложено запретить въезд в другие страны. Также речь идет о заморозке их активов.

Окончательные выводы о ситуации в Мьянме миссия ООН представит в сентябре. Обеспокоенность положением рохинджа уже выразил британский МИД, призвавший власти Мьянма содействовать проведению независимого расследования.