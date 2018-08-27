Министерство обороны России отрицает причастность к авиаудару на севере Афганистана
Российские военные самолеты никаких боевых задач в районе таджикско-афганской границы не выполняли, — подчеркивают в министерстве.
Ранее власти Афганистана заявили, что таджикский или российский самолет нанес удар по афганской провинции Дахар по боевикам движения Талибан (оно запрещено в России). В Душанбе также отрицают причастность к бомбардировке.
Комментарии3
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zibex 27 августа 2018 | 18:24
А когда Министерство обороны России что-то подтверждало?
kottigr1 27 августа 2018 | 18:37
zibex:
Пепел 600-т вагнеровцев стучит в сердцах новых "афганских" Пешковых ...
ura_123 27 августа 2018 | 18:37
Стопудово пендосы,англичанка, хохлы или инопланетяне, без вариантов!