Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому выпускать заявление о смерти сенатора Джона Маккейна, в котором он назван «героем», — сообщает газета Вашингтон Пост со ссылкой на сотрудников администрации. Вместо этого сам Трамп написал короткое сообщение в Твиттере, где выразил соболезнование родным Маккейна.

Трамп и Маккейн враждовали достаточно давно, — рассказал в эфире «Эха Москвы» журналист Владимир Сухой.

Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Трамп на похороны не приглашен.