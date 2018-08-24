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Эксклюзив Эха 18:16, 27 августа 2018

Трамп запретил Белому дому выпускать заявление о смерти сенатора Джона Маккейна, в  котором он назван «героем»

Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому выпускать заявление о смерти сенатора Джона Маккейна, в  котором он назван «героем», — сообщает газета Вашингтон Пост со ссылкой на  сотрудников администрации. Вместо этого сам Трамп написал короткое сообщение в Твиттере, где выразил соболезнование родным Маккейна.

Трамп и Маккейн враждовали достаточно давно, — рассказал в  эфире «Эха Москвы» журналист Владимир Сухой.

Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Трамп на  похороны не приглашен.

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