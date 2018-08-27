Левада-центр: Рост ксенофобских настроений среди россиян связан с недовольством пенсионной реформой
Рост ксенофобских настроений среди россиян связан с недовольством пенсионной реформой, — считают исследователи из Левада-центра. По их словам, речь идет о перенаправлении раздражения граждан на условного «другого». Также свою роль сыграло и ухудшение потребительских и социальных настроений, — добавили социологи. Согласно исследованию Левады, за последний год в стране произошел резкий рост ксенофобии. В тройку национальностей, за ограничение проживания которых высказались россияне, вошли цыгане, китайцы и вьетнамцы. Согласно опросам, в прошлом году доля тех, кто негативно относится к этим трем народам, была чуть ли не в два раза ниже.
Комментарии8
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kir_pich_101 27 августа 2018 | 17:36
Главное, любить вошьдя, отдавая все последнее.
Остальных можно ненавидеть.
bozk 27 августа 2018 | 17:37
А курс рубля связан с магнитными бурями на Солнце.
blinorozhiy_chmo 27 августа 2018 | 17:38
Всё в порядке уже.
Сисяна Унитазовича закрыли - настроение людей улучшается.
kottigr1 27 августа 2018 | 17:44
blinorozhiy_chmo:Сисяна Унитазовича закрыли..
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Неужели пиндосы снова покрыли Путина санкциями ?
navsegda 27 августа 2018 | 17:40
Ещё немного и на Дальнем Востоке и Приамурье китайцы будут недовольны проживанием русского меньшинства
yralez 27 августа 2018 | 17:42
Так это цыгане нас ограбили ?......а я то думал..
А после цыган буряты ? или до них еще с десяток найдем ?
dorin1987 27 августа 2018 | 17:44
/Рост ксенофобских настроений среди россиян связан с недовольством пенсионной реформой/ - Странно, что не с тепловым излучением черных дыр.
bear123581321 27 августа 2018 | 17:45
Отсутствие понимания причинно-следственных связей - основная скрепа. Так и будут ходить по кругу.