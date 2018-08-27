Левада-центр: Рост ксенофобских настроений среди россиян связан с недовольством пенсионной реформой

Рост ксенофобских настроений среди россиян связан с недовольством пенсионной реформой, — считают исследователи из Левада-центра. По их словам, речь идет о перенаправлении раздражения граждан на условного «другого». Также свою роль сыграло и ухудшение потребительских и социальных настроений, — добавили социологи. Согласно исследованию Левады, за последний год в стране произошел резкий рост ксенофобии. В тройку национальностей, за ограничение проживания которых высказались россияне, вошли цыгане, китайцы и вьетнамцы. Согласно опросам, в прошлом году доля тех, кто негативно относится к этим трем народам, была чуть ли не в два раза ниже.