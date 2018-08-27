Фигурант т.н. «кокаинового дела» организовывал совместные мероприятия МВД Аргентины и России
Как рассказали РБК двое знакомых полицейского из Буэнос-Айреса Ивана Близнюка, а также источник, близкий к посольству, с 2016-го года таких мероприятий было как минимум 4. В том числе – спортивные соревнования с участием сотрудников правоохранительных органов двух стран, которые посетил замминистра внутренних дел России Игорь Зубов. Близнюк и еще один фигурант дела Александр Чекало арестованы в Аргентине. В Москве задержаны три человека по этому делу, а в Германии – предполагаемый организатор поставок, бизнесмен Андрей Ковальчук.
Комментарии4
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kir_pich_101 27 августа 2018 | 17:40
Как всегда, пешки пойдут на заклание.
Кукловоды не пострадают.
kottigr1 27 августа 2018 | 17:41
kir_pich_101: В РФ очень жестко наказывают за незаконный оборот наркотических средств... Государству не нужна конкуренция !
luger_max_otto 27 августа 2018 | 17:41
А что, говорящую лошадь сдать?
Так ведь очень редко в делах о наркотрафике удается отловить главу семьи...
platonnekafrin 27 августа 2018 | 17:48
Дон Лавр и донья Маша здесь совершенно не причем, поскольку очевидно, что МИД на одну букву отличается от МВД.