Фигурант т.н. «кокаинового дела» организовывал совместные мероприятия МВД Аргентины и России

Как рассказали РБК двое знакомых полицейского из Буэнос-Айреса Ивана Близнюка, а также источник, близкий к посольству, с 2016-го года таких мероприятий было как минимум 4. В том числе – спортивные соревнования с участием сотрудников правоохранительных органов двух стран, которые посетил замминистра внутренних дел России Игорь Зубов. Близнюк и еще один фигурант дела Александр Чекало арестованы в Аргентине. В Москве задержаны три человека по этому делу, а в Германии – предполагаемый организатор поставок, бизнесмен Андрей Ковальчук.