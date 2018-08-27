Алексей Навальный получил 30 суток ареста по обвинению в нарушении правил проведения акции

Такое решение вынес судья Тверского суда Москвы Алексей Стеклиев. Сообщалось, что наказание связано с т.н. «забастовкой избирателей» 28 января, а точнее с несогласованным митингом в поддержку бойкота президентских выборов, который прошел в тот же день в Москве. Навальный таким образом не сможет присутствовать на шествии против пенсионной реформы, которое его сторонники хотят провести в Москве 9 сентября. Политик был задержан в субботу утром возле своего дома. Двое суток он провел в отделе полиции.