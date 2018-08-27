Нападающий Федор Смолов и вратарь Игорь Акинфеев не вошли в состав сборной России по футболу на ближайшие два матча
В сентябре команда встречается с Турцией в рамках Лиги Наций, а также проводит товарищеский матч со сборной Чехии. Смолов осваивается в новом клубе – Локомотиве, поэтому его решили не вызывать, — пояснил главный тренер россиян Станислав Черчесов. Он также объяснил отсутствие Акинфеева и еще некоторых игроков.
Матч со сборной Турции состоится 7 сентября в Трабзоне, через три дня в Ростове-на-Дону наши футболисты сыграют с чехами.
Комментарии1
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sauh 27 августа 2018 | 17:13
Зачем:
Шунин, Нойштедтер, Рауш, Заболотный ???????
Чудит Стас...
Чудо уже было и черТчесов с огнём шутит.
Ушёл бы героем, пока не поздно...