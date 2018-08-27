Нападающий Федор Смолов и вратарь Игорь Акинфеев не вошли в состав сборной России по футболу на ближайшие два матча

В сентябре команда встречается с Турцией в рамках Лиги Наций, а также проводит товарищеский матч со сборной Чехии. Смолов осваивается в новом клубе – Локомотиве, поэтому его решили не вызывать, — пояснил главный тренер россиян Станислав Черчесов. Он также объяснил отсутствие Акинфеева и еще некоторых игроков.

Матч со сборной Турции состоится 7 сентября в Трабзоне, через три дня в Ростове-на-Дону наши футболисты сыграют с чехами.