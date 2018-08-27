Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о пенсионной реформе, за 6 минут сумел избежать этого словосочетания

Отвечая на вопрос русской службы ВВС, председатель нижней палаты целых 22 раза употребил слово «решение».

Ранее телеканал Дождь сообщал со ссылкой на свои источники о том, что политики и эксперты получили от администрации президента указание не пользоваться термином «реформа» в отношении планов повысить пенсионный возраст. Якобы само слово может напоминать гражданам о девяностых годах.