Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о пенсионной реформе, за 6 минут сумел избежать этого словосочетания
Отвечая на вопрос русской службы ВВС, председатель нижней палаты целых 22 раза употребил слово «решение».
Ранее телеканал Дождь сообщал со ссылкой на свои источники о том, что политики и эксперты получили от администрации президента указание не пользоваться термином «реформа» в отношении планов повысить пенсионный возраст. Якобы само слово может напоминать гражданам о девяностых годах.
Комментарии16
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sensei54 27 августа 2018 | 17:05
Любой хороший царедворец знает, что лишь одно произнесённое слово может стоить головы.
Византия.
rihard 27 августа 2018 | 17:09
Володин-Красноречивый балабол.
vezdehod 27 августа 2018 | 17:27
Какое отношение имеет Володин к "Пенсионной реформе", когда царь батюшка может передумать .
askol2016 27 августа 2018 | 17:09
У Володина крайне низкий индекс IS. Это проявляется каждый раз, как только он откроет рот. Да и с закрытым ртом бульдожья морда не отмечена печатью интеллекта
askol2016 27 августа 2018 | 17:12
askol2016: поправка - индекс IQ
novyrusich 27 августа 2018 | 17:19
askol2016: Как раз наоборот, Володин выдающий интеллектуал.
Имея базовое образование в области сельхозтехники стал профессором и завкафедрой в Академии госслужбы, и одновременно заочно учился на юриста в институте МВД и одновременно же писал докторскую диссертацию по юриспруденции, которую и защитил через 9 месяцев после получения диплома юриста.
Это выдающие результаты.
Вот только что они выдают ...
democ 27 августа 2018 | 17:20
askol2016: Отлично бы подошла для съёмок художественного фильма "Их разыскивает полиция", где в кадрах следователь кладёт альбом с фотографиями преступников и спрашивает, - Посмотрите внимательно, может Вы встречали кого - нибудь из этих людей? И слева направо крупным планом - Сечин, Володин, Улюкаев и другие "интеллигенты".
alladinov 27 августа 2018 | 17:29
askol2016: «У Володина крайне низкий индекс IS.
поправка - индекс IQ »
Не надо поправок. S (стояк) у него тоже низкий. Но зато как висит!
askol2016 27 августа 2018 | 17:41
alladinov: ну, не знаю, по этому поводу поговаривали о его нетрадиционной ориентации
sasass 27 августа 2018 | 17:10
Власть очень хитра , но объегорить народ не смогут...
fikus74 27 августа 2018 | 17:13
володин - сказочный долбо@б
klukvik 27 августа 2018 | 17:15
fikus74: "сказочный", в данном случае, лишнее
democ 27 августа 2018 | 17:14
Вот и высветила реформа, ху из ху...
petrovich_spb 27 августа 2018 | 17:19
Прям, как в той песенке:
"Жопа есть, а слова нет".
platonnekafrin 27 августа 2018 | 17:20
Групповая забота депутатов о девственности психики граждан наконец нашла себе приют в перевернутой голове этого козла. Но украденные деньги всё равно превратятся в навоз.
yralez 27 августа 2018 | 17:33
И ни разу не упомянул маму пенсионерку-бизнесвумен..