Сотрудники Института научной информации по общественным наукам просят не выселять их из здания в Москве
Коллектив обращается за помощью к президенту РАН Александру Сергееву, — пишет РБК. Это будет не очередной переезд, а добивание ИНИОН, — говорится в открытом письме академика Юрия Пивоварова, который является научным руководителем института. Сейчас организация находится в здании на улице Кржижановского, куда ей пришлось переехать после пожара в своем здании на Нахимовском проспекте. Восстановительные работы там начнутся не раньше следующего года.
Комментарии5
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democ 27 августа 2018 | 17:07
Всех на Дальний Восток. И не более одного гектара в руки. Не более!
bozk 27 августа 2018 | 17:09
Просят на коленях?
democ 27 августа 2018 | 17:11
... не очередной переезд, а добивание ИНИОН...
Если институт ликвидировать, через небольшой промежуток времени никто и не вспомнит, что была такая контора. Не льстите себе.
sasass 27 августа 2018 | 17:16
Общественные науки были в СССР и остались в современной России и больше их нигде нет и поэтому Кремль решил их изжить и все имущество изъять в ползу власти...)))
xuato 27 августа 2018 | 17:47
Какой информации? Вон стукачи уже узаконены и их информация ценнее для власти чем рефераты по мировому патентному праву, так что все, или воевать или поднимать Нечерноземье. Дальний Восток трудолюбивые китайцы поднимут.