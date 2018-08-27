Сотрудники Института научной информации по общественным наукам просят не выселять их из здания в Москве

Коллектив обращается за помощью к президенту РАН Александру Сергееву, — пишет РБК. Это будет не очередной переезд, а добивание ИНИОН, — говорится в открытом письме академика Юрия Пивоварова, который является научным руководителем института. Сейчас организация находится в здании на улице Кржижановского, куда ей пришлось переехать после пожара в своем здании на Нахимовском проспекте. Восстановительные работы там начнутся не раньше следующего года.