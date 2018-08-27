Кремль изучит последствия от введения новых санкций США

Необходимо понять, какой именно ответ будет отвечать интересам России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Пока мы должны понять, в чем будет реально выражаться эта новая мера, эти новые рестрикции, каких действий в интересах Российской Федерации они потребуют. Президент неоднократно заявлял, что он будет делать на фоне подобных недружественных шагов то, что будет наилучшим образом соответствовать интересам нашей страны».

Очередной пакет ограничений вступил в силу сегодня. Он включает запрет на поставку продукции двойного назначения и экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью США.