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17:02, 27 августа 2018

Кремль изучит последствия от введения новых санкций США

Необходимо понять, какой именно ответ будет отвечать интересам России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Пока мы должны понять, в чем будет реально выражаться эта новая мера, эти новые рестрикции, каких действий в интересах Российской Федерации они потребуют. Президент неоднократно заявлял, что он будет делать на фоне подобных недружественных шагов то, что будет наилучшим образом соответствовать интересам нашей страны».
Очередной пакет ограничений вступил в силу сегодня. Он включает запрет на поставку продукции двойного назначения и экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью США.

Комментарии

24

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yralez 27 августа 2018 | 17:05

Проверят свои забугорные счета.
Если не убудет, значит снова России на пользу.

alexsokol777 27 августа 2018 | 17:15

Финансовые потери, которые понесет Украина в случае прекращения транзита российского газа, сопоставимы с расходами страны на армию и превышают все убытки России от санкций, заявил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«Для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на армию, это фактически оставит Украину без возможности финансировать оборону», – приводит его слова UNN.
Он уточнил, что Украина потеряет 3% ВВП в случае, если Россия решит прекратить транзит. «Это больше, чем теряет Россия от всех санкций, которые на нее наложены», – сказал он.

kottigr1 27 августа 2018 | 17:21

alexsokol777:
Пожары? Воровство? Разруха?
Не нужно о России этих лишних слов.
Давайте за дидов "Боярышник" накатим
И глянем, что там у хохлов!

alexsokol777 27 августа 2018 | 17:24

Армяшка, я хохлу писал, а не тебе.

navsegda 27 августа 2018 | 17:22

alexsokol777: Америка не даёт вам в долг своих денег и не хочет продавать некоторые свои товары , а вы за это хотите отключить газ Украине , где логика ? Впрочем вопрос риторический

alexsokol777 27 августа 2018 | 17:27

navsegda: Америка не даёт вам в долг своих денег
---

:)))))

Майдаун, это америка должна России 90 лярдов, а ненаоборот.

Это ваше рабская ментальность в том, чтоб вам кто-то дал что-то.
Уже не дают, рабов кормить нужно не сильно.
Скачите энергичнее.
Сало уронили!
:)))))

kottigr1 27 августа 2018 | 17:30

alexsokol777: америка должна России 90 лярдов, а ненаоборот
-----------------------------------------------------
В США хватит краски, что бы нарисовать долларов на 90 лярдов для РФ, а вот Путин за свои рубли может получить только по морде..

navsegda 27 августа 2018 | 17:35

alexsokol777: Этм 90 лярдов напечатают по щелчку пальцев , но вопрос в другом почему российские деньги работают на американскую экономику , а не на свою ?
А последние санкции как раз заключаются в ограничении финансирования РФ и запрете на поставки некоторых товаров . Не видать вам ни новых технологий ни инвестиций

novyrusich 27 августа 2018 | 17:27

alexsokol777: Кремль изучит последствия от введения новых санкций США

Чего там изучать
Пришел полный писец. Белый и пушистый.

А насчет прекращения транзита ну России не впервой себе серпом по яйцам проводить.
Лишить себя трети тэкспорта в Европу не каждый миллер решится.

И потом, голубок, почему тебя радует чужое горе и не печалит свое?
Ведь полный писец приходит СП-2, да и российской военной электронике тоже.

vezdehod 27 августа 2018 | 17:20

Не хрена изучать...Сливай масло и гаси свет.

seryj_wolk 27 августа 2018 | 17:24

vezdehod: Предполагаю что у рфии ВВП (и тот и другой) сильно вырастут.

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platonnekafrin 27 августа 2018 | 17:07

Песков, еще не понимая следствия введения, пока считает фрикции.

bozk 27 августа 2018 | 17:07

Ответом будит жёсткое симметрично-асимметричное надувание щёк!

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opex46 27 августа 2018 | 17:09

Скреподуховный сколеновстан ответит симметрично и вскоре начнёт получать ножки Трампа.

alexsokol777 27 августа 2018 | 17:17

opex46:

Россия сама производит и экспортирует курятину, в отличие от бандеростана, разорённого майданами и бандерами.

navsegda 27 августа 2018 | 17:24

alexsokol777:
Re Импорт продовольствия в РФ за 2015 год - 23,7 млрд долл, за 2017 год - уже 28,8 млрд долл. Экспорт за 2015 год - 14,7 млрд долл, за 2017 - 20,7 млрд долл. Выходит, несмотря на все успехи импортозамещения, страна по-прежнему докупает еды на 8 млрд долл.

bear123581321 27 августа 2018 | 17:24

alexsokol777:
а промычите ещё что-нибудь такое же прикольное.

kottigr1 27 августа 2018 | 17:24

alexsokol777:
Не стану есть хамон, забуду фуа-гра
На устрицы не посмотрю я даже,
Пока конкретно, чё там у хохлов,
Мне alexsokol777 с "Эхо" не расскажет.

(комментарий скрыт)

agamasat 27 августа 2018 | 17:18

Изучит он! Ему бы не теоретически, а практически на собственной шкуре прочувствовать все последствия своей бездарной и преступной политики!

bear123581321 27 августа 2018 | 17:19

«...какой именно ответ будет отвечать интересам России»
Таки, на санкции отвечать будут прямо по собсвенным интересам, как всегда.

sasass 27 августа 2018 | 17:21

Ответа нет и мер не будет , потому что Россия в нокауте и считать придется до конца президентского срока...)))

alexsokol777 27 августа 2018 | 17:29

sasass:

:)))))
В каком нокауте???

Где тогда бандеростан?
В жопе или раком стоит, раздвинув булки?

Сало уронили
:)))

kottigr1 27 августа 2018 | 17:34

alexsokol777:
Её вода почти накрыла,
Но вдруг, не тратя лишних слов,
Муму Герасима спросила:
Хозяин, чё там у хохлов?

navsegda 27 августа 2018 | 17:38

alexsokol777: А при чём здесь Украина ? Ты давай ещё сравни с Зимбабве или Берегом слоновой кости

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