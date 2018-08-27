В РФ выросла доля граждан, которые поддерживают ограничения на проживание отдельных национальностей на территории РФ
В России за последний год выросла доля граждан, которые поддерживают ограничения на проживание отдельных национальностей на территории страны. Почти треть россиян считает, что в государстве следует ограничить проживание цыган, почти столько же в число нежелательных вносит китайцев, четверть негативно относится к вьетнамцам. Еще год назад доля тех, кто поддерживали ограничения на проживание этих народов, была ниже чуть ли не в два раза, — отмечает Левада-центр.
Впрочем, результаты опроса не говорят о том, что люди стали злее и нетерпимее, — сказала «Эху Москвы» социолог Левады Карина Пипия. По ее словам, причина не в межнациональных отношениях. Как пояснила специалист, люди всегда хотят найти виновного в своих бедах и, как правило, таковыми становятся этнические меньшинства.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mozhem_povtorit 27 августа 2018 | 17:08
>четверть негативно относится к вьетнамцам
Опрошено 4 человека, одним из них оказался Сергей Семеныч, помнится он перед прошлыми "выборами" концлагерь для них построил
kottigr1 27 августа 2018 | 17:19
mozhem_povtorit: Это не мешает в РФ судить блогеров и несогласных по статье "экстремизм"... У фашистов всегда было свое понимание этого термина..
vedma2017 27 августа 2018 | 17:08
А если цыгане - такие же граждане РФ, живут уже несколько поколений ??
Разве это не противоречит конституции ?
Опрашивали какой-то дикий тупой народ ... В степи или в лесу ?
zztop1960 27 августа 2018 | 17:11
А поддерживают эти россияне те страны где граждане поддерживают ограничения на проживание русскиих ?
navsegda 27 августа 2018 | 17:19
zztop1960: Надо было опросить как россияне относятся к проживанию русских в РФ , результаты в некоторых регионах их бы удивили
sasass 27 августа 2018 | 17:24
До народа давно дошло , а до власти никак не доходит...
bear123581321 27 августа 2018 | 17:30
Зря они китайцев упомянули. Не за горами время, когда за горами (Уральскими) трудолюбивые желтолицые люди поддержат ограничение проживания бледнолицых, остроносых и ленивых аборигенов.
kryimzdick 27 августа 2018 | 17:32
Ротенбергам приготовиться?
motooppic 27 августа 2018 | 17:35
правильно что выросла! Поганой метлой всех этих гостей гнать надо!
mavviomi 27 августа 2018 | 17:46
т.е. растет колличество расчехлившихся мордовских нацистов в России.
timber_head 27 августа 2018 | 17:47
Любое нормальное государство проводит вменяемую и последовательную миграционную политику, защищая интересы своих граждан. Но нашему на интересы граждан наплевать. Как запретишь волны миграции из Китая, если это "стратегический партнер", вдруг Китай обидится, больше ведь не осталось ни кого. Как запретишь неконтролируемый въезд из Средней Азии, если её царьки единственные на просторах бывшего СССР, кто хотя бы формально не послал Россию с её "союзами"? Ничего не имею против китайцев или среднеазиатов, но, блин, нельзя же открывать заслонку полностью и уничтожать механизмы закрывания. Затопит.