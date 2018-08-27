В РФ выросла доля граждан, которые поддерживают ограничения на проживание отдельных национальностей на территории РФ

В России за последний год выросла доля граждан, которые поддерживают ограничения на проживание отдельных национальностей на территории страны. Почти треть россиян считает, что в государстве следует ограничить проживание цыган, почти столько же в число нежелательных вносит китайцев, четверть негативно относится к вьетнамцам. Еще год назад доля тех, кто поддерживали ограничения на проживание этих народов, была ниже чуть ли не в два раза, — отмечает Левада-центр.

Впрочем, результаты опроса не говорят о том, что люди стали злее и нетерпимее, — сказала «Эху Москвы» социолог Левады Карина Пипия. По ее словам, причина не в межнациональных отношениях. Как пояснила специалист, люди всегда хотят найти виновного в своих бедах и, как правило, таковыми становятся этнические меньшинства.