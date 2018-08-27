Вратарь Игорь Акинфеев не вызван в сборную России из-за планового медосмотра

Он пройдет в Германии, врачи будут оценивать состояние его колена, — сказал журналистам главный тренер команды Станислав Черчесов. Акинфеев не был включен в состав на матч Лиги Наций с командой Турции и контрольную встречу с чехами. Обе игры пройдут в сентябре. Также Черчесов не вызвал в состав сборной нападающего Федора Смолова. Как пояснил главный тренер, Смолов перешел в другую команду, его решили пока не трогать.