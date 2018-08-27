Вратарь Игорь Акинфеев не вызван в сборную России из-за планового медосмотра
Он пройдет в Германии, врачи будут оценивать состояние его колена, — сказал журналистам главный тренер команды Станислав Черчесов. Акинфеев не был включен в состав на матч Лиги Наций с командой Турции и контрольную встречу с чехами. Обе игры пройдут в сентябре. Также Черчесов не вызвал в состав сборной нападающего Федора Смолова. Как пояснил главный тренер, Смолов перешел в другую команду, его решили пока не трогать.
Комментарии2
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seryj_wolk 27 августа 2018 | 16:39
Рфские доктора уже не способны осмотреть колено спортсмена? Сильна же рфская медицина. Все силы брошены на допинг.
kaminas 27 августа 2018 | 17:10
Россия на столько уже встала с колен , что колено вратаря Акинфеева ,надо осматривать в Германии .
Спортсмен спинку потянул ... едет в Израиль лечить , руку поломал ,садится на самолёт и в Лондон гипс накладывать ....
Правда если где-то в Ульяновске ,кто -то из жителей поломает руку ,едут в Москву ,в Москве ещё есть гипс и марли ,которых нет в Ульяновске .
Встающая с колен ,однако .