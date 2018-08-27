Федеральная антимонопольная служба России фактически признала маленькую женскую грудь физическим недостатком

Управление ФАС по Архангельской области посчитало оскорбительной для женщин рекламу компании застройщика с изображением полуобнаженных дам. В экспертном заключении, на которое ссылается ведомство, как передает ВВС, отмечается, что реклама указывает на физические недостатки женщин, а именно на маленькую грудь. Юридическому лицу, которое разместило такую рекламу, может грозить до полумиллиона рублей штрафа. На просьбу ВВС пояснить критерии экспертного заключения, Архангельское управление ФАС пока не ответило.