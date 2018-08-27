Федеральная антимонопольная служба России фактически признала маленькую женскую грудь физическим недостатком
Управление ФАС по Архангельской области посчитало оскорбительной для женщин рекламу компании застройщика с изображением полуобнаженных дам. В экспертном заключении, на которое ссылается ведомство, как передает ВВС, отмечается, что реклама указывает на физические недостатки женщин, а именно на маленькую грудь. Юридическому лицу, которое разместило такую рекламу, может грозить до полумиллиона рублей штрафа. На просьбу ВВС пояснить критерии экспертного заключения, Архангельское управление ФАС пока не ответило.
Комментарии23
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bozk 27 августа 2018 | 16:35
Нужно уточнить у британских учёных.
kindman_a 27 августа 2018 | 16:41
Архангельское управление ФАС давно не считает маленький объем мозга своих сотрудников физическим недостатком?
pyco_mypucmo 27 августа 2018 | 16:43
kindman_a: А как, интересно, трактуется маленький рост "президента"? Русофобством попахивает!
archibald_dandy_esquire 27 августа 2018 | 16:48
pyco_mypucmo: " как, интересно, трактуется маленький рост "президента"? "
так он же растёт постоянно - не замечали?
в дублях он значительно выше оригинала
novyrusich 27 августа 2018 | 17:11
kindman_a: А песню помню из ранней юности дворовую
У ней такая маленькая грудь,
А губы, губы алые как маки...
Уходит капитан в далёкий путь,
Целует девушку из Нагасаки.
То есть вроде в похвалу маленькая грудь?
Ну а ФАС видать из пословицы исходила:
Возьмешь в руки - маешь вещь!
А первый размер и не почувствуешь что взял.
Встали на защиту прав потребителя.
vilingrad 27 августа 2018 | 16:39
Чтобы они сказали о полностью обнаженном Путине? Это не тот случай, когда маленькое дерево в сук растет?:)
archibald_dandy_esquire 27 августа 2018 | 16:50
vilingrad:
"...мал клоп, да вонюч..."
(с) "Они сражались за Родину", М.Шолохов, роман
captainobvious 27 августа 2018 | 16:40
интуиция подсказывает, что размер груди эксперта, давшего такое заключение, не превышает единички )))
ugas 27 августа 2018 | 16:42
И что? Они будут нам инвалидность давать или просто отстреливать?
moisha_pid 27 августа 2018 | 16:43
Недостаток в голове Джона Маккейна мозгов никак не сказалось на любви к нему любвиобильных украинцев.
vilingrad 27 августа 2018 | 16:46
moisha_pid: Недостаток...сказалось на любви к нему любвиобильных украинцев."
Товарищ! Учи русский язык, мать твою и отца; если конечно у тебя хоть что-то есть между ушами!
pyfrjvsqfldjrfn 27 августа 2018 | 17:41
vilingrad: Очень трудный для него язык. Никак не может понять, почесу "Квас" пишется слитно, а "От вас" раздельно.
democ 27 августа 2018 | 16:43
Больше для застройщиков подошла бы реклама с изображением коровьего вымя. Уж чего - чего, а доить они хорошо умеют.
mamiluk 27 августа 2018 | 16:49
скоро избыток высокий IQ -признают избытком ума...и отклонением от норм....а циркули для измерения черепов уже приготовили?
zkotor 27 августа 2018 | 16:50
Господи, и откуда только повылезало столько полудурков и кретинов во власть?! А давайте ещё красивых сжигать на костре, объявляя их ведьмами, чтоб менее красивым не обидно было. Да, ребятки, пора всю вашу свору на пинках выносить
tks 27 августа 2018 | 16:52
Путизм головного мозга - смертельное заболевание, не лечится ничем...
agamasat 27 августа 2018 | 16:56
Информация подается явно для стеба... Что-то я стал замечать подобную тенденцию на ЭХЕ. Ну реально же, невозможно ведь, чтобы такие дебилы управляли страной?! Или?
seva1223 27 августа 2018 | 17:21
agamasat: Извини за набивший оскомину пример, но президент этой страны с разницей в пару месяцев говорил что "их там нет", а потом что "они стояли за спинами...", а потом вообще про это фильм снял, перефразируя Ваши слова невозможно же что бы весь народ в этой стране... или!?
pyfrjvsqfldjrfn 27 августа 2018 | 17:43
agamasat: Ещё как или!!!
vladislav 27 августа 2018 | 17:03
ППЦ, занавес.
sasass 27 августа 2018 | 17:32
ФАС все перепутала и хрен с пальцем у нее основное мерило..
vadimp 27 августа 2018 | 17:33
Атавизм с младенчества? Все бы сиську по более? :)
nikolaitschi 27 августа 2018 | 17:45
Нужно просить досрочную пенсию!