Александр Шестун, по некоторым данным, стал фигурантом еще одного уголовного дела
Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, по некоторым данным, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Как сообщила Интерфаксу супруга арестованного Юлия, об этом ее предупредил следователь. Документы были отправлены по почте, однако адвокаты Шестуна пока никаких уведомлений не получали, — добавила Юлия Шестун. Ранее сообщалось, что теперь чиновника подозревают также в незаконной предпринимательской деятельности, особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств. Шестун был арестован в июле по делу о превышении должностных полномочий. Своей вины он не признает и считает преследование политически мотивированным.
Комментарии3
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moisha_pid 27 августа 2018 | 16:45
Клубок потихоньку разматывается: - вор должен сидеть в тюрьме.
edyunia 27 августа 2018 | 16:53
moisha_pid: \\Клубок потихоньку разматывается\\
Я тоже так думаю и даже знаю к кому приведёт эта нить, но главвор, если и будет сидеть в тюрьме, - то не РФской.
sasass 27 августа 2018 | 17:38
В России скоро белых ниток не хватит - столько нашили дел не имея своего хлопка - начали шить c льняными и уже намертво...)))