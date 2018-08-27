Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, по некоторым данным, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Как сообщила Интерфаксу супруга арестованного Юлия, об этом ее предупредил следователь. Документы были отправлены по почте, однако адвокаты Шестуна пока никаких уведомлений не получали, — добавила Юлия Шестун. Ранее сообщалось, что теперь чиновника подозревают также в незаконной предпринимательской деятельности, особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств. Шестун был арестован в июле по делу о превышении должностных полномочий. Своей вины он не признает и считает преследование политически мотивированным.