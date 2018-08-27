Учащиеся и преподаватели МГУ лишились права принимать и менять устав университета

Новые поправки утвердило правительство. Как сообщает Интерфакс, документ был опубликован сегодня, но датирован он еще пятницей 24-ым августа. Теперь предложения о поправках в устав может вносить лишь ученый совет вуза. Окончательное утверждение происходит в кабинете министров. В самом МГУ пока эти изменения не комментируют.