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16:31, 27 августа 2018

Учащиеся и преподаватели МГУ лишились права принимать и менять устав университета

Новые поправки утвердило правительство. Как сообщает Интерфакс, документ был опубликован сегодня, но датирован он еще пятницей 24-ым августа. Теперь предложения о поправках в устав может вносить лишь ученый совет вуза. Окончательное утверждение происходит в кабинете министров. В самом МГУ пока эти изменения не комментируют.

Комментарии

20

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oldmen56 27 августа 2018 | 16:34

Странно, что ученый совет, а не сверху спускать будут.

rihard 27 августа 2018 | 16:37

oldmen56: Сверху спустят, ученый совет примет- суверенная демократия!

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captainobvious 27 августа 2018 | 16:38

что-то не припомню, чтобы учащиеся когда-либо имели такое право (если только в лице Студсоветов, ну так это та же вертикаль...)

vot_eto_da 27 августа 2018 | 16:53

captainobvious: Студсовет иначе как "скулящий орган" не называли

hz6691 27 августа 2018 | 16:40

Закрыть эти рассадники демократии и либерализма! Загнать всех в казармы, "что б ничего не выросло".
Практика показала, что самые успешные бизнесмены вырастают в России из дзюдоистов, виолончелистов и полицаев. Остальные годятся лишь для их обслуживания.

mamiluk 27 августа 2018 | 16:46

Скоро в аудиториях появятся надзиратели с плетьми...даже при царизме университеты имели автономию...

timber_head 27 августа 2018 | 16:54

Кто ж им виноват, что они столько лет подмахивали Садовничему, плодившему фейковые факультеты ради набивания своего кармана. Многие проректоры и деканы, уверен, не за просто так. Теперь ни в Ученом Совете абсолютное большинство тех, кто "при МГУ" - разные "политилогии", "госуправления" и прочих "мировые политики". Одна "высшая школа телевидения" чего стоит. Охрененный факультет для ведущего ВУЗа страны. Осталось только "высшую школу фэшина" открыть и "высшую школу моделей", учить безмозглых дур ходить по подиуму, а потом выдавать им диплом МГУ о высшем образовании.

captainobvious 27 августа 2018 | 17:00

timber_head: кстати, заметьте: при всём своём (даже не скрываемом) презрении к гуманитариям, Садовничий расплодил почему-то исключительно (с позволения сказать) "гуманитарные" факультеты...


(ну, а "высшая школа телевидения" по своей неуместности может соперничать разве что с "высшей школой перевода")

timber_head 27 августа 2018 | 17:20

captainobvious: Вы сами знаете почему. "Принимаем дубов, выпускаем липу". Не за бесплатно, естественно. Но он и псевдонаучных расплодил до черта. Биотехнологический, биоинженерии и биоинформатики, наук о материалах, фундаментальной медицины (интересно, каких врачей они выпускают - в МГУ для такого факультета сроду не было ни преподавателей, ни базы), фундаментальной физико-химической инженерии (они хоть сами понимают, что это такое?). Но "гуманитарных" - это да. Тут вообще джунгли. Факультет искусств (вот же, блин, "Академию художеств" открыли), иностранных языков и регионоведения (это, типа, слили филологов с географами, что ли? Географ со знанием языка?" и где ж, интересно, у нас такие специалисты востребованы?), школа управления и инноваций (это при наличии экономфака, высшей школы экономики и факультета гос.управления. чему вообще тогда, интересно, на экономфаке учат, если все эти "управления", экономики" и "инновации" вынесли отдельно?) Причем в изрядном количестве этих "фаультетов" либо бюджетных мест по-минимуму, либо их нет вообще. ЧТо и не мудрено.

captainobvious 27 августа 2018 | 17:29

timber_head: "это были мои 90-е, мы выживали, как могли" (С)

справедливости ради, должен заметить (как штатный сотрудник МГУ уже без малого четверть века), что не пропимню ни одного случая, когда бы при Садовничем нам задержали зарплату хотя бы на один день. НЕ в последнюю очередь, думаеться, в этом заслуга как раз тех самых "новых" фак-ов.

balkin 27 августа 2018 | 17:35

captainobvious: Вы точно ли сотрудник МГУ им.М.В.Ломоносова? Вопрошаю, ибо "думается" пишется без мягкого знака, а выпускники университетов имеют право преподавания. И это - не очепятка, это - дисквалифицирующий признак!

captainobvious 27 августа 2018 | 17:43

balkin: это - таки очепятка, любезнейший. А сомневаться Вы имеете право во всём, ибо "Сомнение есть такая же основная добродетель философии, как вера есть богословская добродетель" (С)

timber_head 27 августа 2018 | 17:37

captainobvious: Так, прям, с 1992 ни разу и не задерживали?

captainobvious 27 августа 2018 | 17:45

timber_head: верите ли, ни разу

timber_head 27 августа 2018 | 17:23

captainobvious: И - да. "Высшая школа перевода" это тот ещё перл. Одно дело филолог - тут никто не оспаривает высшее образование. Но высшее образование с квалификацией "переводчик" - это нечто. Ну хорошо, а если я прожил лет пять в Великобритании или Франции и иностранный знаю как родной, то мне диплом "переводчика" положен на халяву или как?

captainobvious 27 августа 2018 | 17:35

timber_head: к слову, ситуация в западных университетах тоже оставляет желать... слава богу, у нас ещё не скатились до учебных курсов по "Истории лесбийского танца" или "Философских оснований творчества Джастина Тимберлейка" )))

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agamasat 27 августа 2018 | 17:22

Швабода лучше, чем свобода! Представляю, какой вообще мрак сгущается в коридорах основного вуза страны - главной куевницы кадров имперской россии!

payalnick 27 августа 2018 | 17:28

Надо перестать отмечать Татьянин день. Раньше университет был преподавательско- студенческим. А теперь-министерский. Вот вот он станет лучшим ВУЗом мира.Все лавры-кабинету министров.

oleg_andreevich 27 августа 2018 | 17:36

Значит, МГУ больше не университет. По определению.

sasass 27 августа 2018 | 17:43

Вечный ректор МГУ окончательно предал МГУ...

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