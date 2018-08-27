Российские следователи прибыли в ЦАР для расследования гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко
Российские следователи прибыли в Центральноафриканскую республику для расследования гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Как сообщили агентству ТАСС в посольстве нашей страны в Банги, сейчас сотрудники СКР изучают те материалы, которые удалось собрать местным следователям. В их планах также встреча с генпрокурором ЦАР. По словам источника агентства, не исключено, что следователи смогут установить, кто контактировал с российскими журналистами во время их поездки. Пока же официальной версией остается убийство с целью ограбления. Трое членов съемочной группы были убиты в республике в конце июля. Сообщалось, что они работали над документальным фильмом о деятельности российских наемников в Африке.
Комментарии10
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romashka__ 27 августа 2018 | 16:37
Сами себя расследуют.
Нечего России делать в ЦАР.
Займитесь Россией и прекратите превращать население в быдло!
archibald_dandy_esquire 27 августа 2018 | 16:44
romashka__:
Российские следователи прибыли в ЦАР для УНИЧТОЖЕНИЯ следов, свидетельствующих о причастности ФАН, ЧВК Уткина и кремлевского повара к убийству Джемаля, Расторгуева и Радченко
vezdehod 27 августа 2018 | 17:24
Интересное кино...Что там расследовать, когда его уже расследовали в Кремле и Песков сообщил об этом.
vikwlad 27 августа 2018 | 17:17
Непонятно, зачем они туда приехали. Могли бы и в Москве из пальца какую-нибудь хрень выдумать.
askol2016 27 августа 2018 | 16:44
Ну прямо по свежим следам... Стреляные гильзы еще не остыли. Думаю, следователи прибыли в Африку с уже отпечатанными протоколами результатов расследования. Осталось завизировать у местных властей
agamasat 27 августа 2018 | 16:48
Да у них в портфелях уже лежит вердикт от Машки с Мида - осталось только подогнать и зафиксировать "факты" под кремлевскую директиву. Смех один. россия обанкротилась уже во всем.
hiryrg 27 августа 2018 | 16:53
Зачем прибыли? Это бессмысленно...
vedma2017 27 августа 2018 | 16:56
Приехали замести следы ?
yralez 27 августа 2018 | 16:59
оФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ СРАЗУ ХОРОНИТ ВСЕ СЛЕДСТВИЕ......А ЖУРНАЛИСТОВ ДВАЖДЫ.
sasass 27 августа 2018 | 17:47
Приехали подкорректировать местных следователей - правду профильтруют и в остатке останется одна ложь...