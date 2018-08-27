Российские следователи прибыли в ЦАР для расследования гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко

Российские следователи прибыли в Центральноафриканскую республику для расследования гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Как сообщили агентству ТАСС в посольстве нашей страны в Банги, сейчас сотрудники СКР изучают те материалы, которые удалось собрать местным следователям. В их планах также встреча с генпрокурором ЦАР. По словам источника агентства, не исключено, что следователи смогут установить, кто контактировал с российскими журналистами во время их поездки. Пока же официальной версией остается убийство с целью ограбления. Трое членов съемочной группы были убиты в республике в конце июля. Сообщалось, что они работали над документальным фильмом о деятельности российских наемников в Африке.