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16:30, 27 августа 2018

Социологи фиксируют резкий рост ксенофобии у россиян за прошедший год

По данным Левада-центра, почти треть россиян не хотели бы видеть в стране цыган, почти столько же признались о том, что плохо относятся к китайцам. Выросло негативное отношение к выходцам из стран Средней Азии. Почти каждый пятый поддерживает лозунг о том, что Россия должна быть исключительно для русских, а в прошлом году так говорил лишь каждый десятый. Социологи считают, что речь идет о росте базовой, исторически обусловленной ксенофобии. Одной из причин этого они считают недовольство пенсионной реформой, а также ухудшение социального положения.

Комментарии

23

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vilingrad 27 августа 2018 | 16:35

Самая главная беда россиян- они плохо относятся к россиянам.

protoukrop 27 августа 2018 | 17:32

vilingrad: Беднееющее население всегда становится националистическим. Так было всегда и везде в мире.

mamiluk 27 августа 2018 | 16:36

Ксенофобия у людей с комплексами и у тех ,кто считает себя в отличии от других -неполноценным...а ещё это признак наступившего фашизма.

piterjanis 27 августа 2018 | 17:06

mamiluk: согласен,это как комплекс неполноценности у укров и вот результат.

forfor 27 августа 2018 | 17:12

piterjanis: Кто о чем, а вшивый о бане

piterjanis 27 августа 2018 | 17:17

forfor: просто яркий пример привёл

bozk 27 августа 2018 | 16:38

Очередной опрос. Конечно верим. Ну, как с выборами.

platonnekafrin 27 августа 2018 | 16:38

Цыгане очень удивились тому, что их сограждане не хотят их больше видет. Вьетнамцам и китайцам - пофиг. Плевали также на симпатию таджики, узбеки, а также Департье, Сигал и Монсон с Трампом.

vasya_von_smetankin 27 августа 2018 | 16:39

Германия 30-х... всё в этом мире повторяется.

nanarovsky 27 августа 2018 | 16:55

vasya_von_smetankin: Германия 30-х... всё в этом мире повторяется.
========================
Та ты шо... с хохляндией сравниваешь!?

edyunia 27 августа 2018 | 16:58

nanarovsky: \\Та ты шо... с хохляндией сравниваешь!?\\
Куда без хохляндии, а в америке негров линчуют.

jacknichols 27 августа 2018 | 16:39

Еще бы. Не для того побеждали всех фошыстов во всём мире,
чтобы потом всякие понаехавшие портили нам породистость.

art_ 27 августа 2018 | 16:45

фобия - в переводе страх?

i_one_off 27 августа 2018 | 16:52

" - Все в порядке?
- Да, в каком порядке? Последний червонец сперли.
- Это цыгане, точно они.
- А вот интересно, откуда взялись эти цыгане?
- Ты же их позвал!
- Я?
- Ну, да. Как плясать стали, ты говоришь: "Хорошо бы цыган сюда"."

© "Мы из джаза"

kalimator 27 августа 2018 | 16:53

мудрая политика кремля даёт свои результаты.

olenenok_zed 27 августа 2018 | 16:54

еще бы ) большинство русских олененков закомплексованное чудо юда )
им приходятся терпеть лишения. почти на каждом углу.
один из верных способов "высказаться", это свою ненависть направить на более бесправных.

dwon 27 августа 2018 | 17:01

Почти каждый пятый поддерживает лозунг о том, что Россия должна быть исключительно для русских, а в прошлом году так говорил лишь каждый десятый.
-----------------
Не верю. Это вранье чистейшей воды. У нас уже русские люди и русскими-то себя не ощущает. Кстати, русские, самая ненациональная нация в мире. Русский по крови не ощущает себя частью русской нации. У русских даже земли своей нет. Есть Татарстан, Якутия, Колмыкия, Башкирия и т. д., но нет Руссии в России. Так что вранье все этот опрос.

seva1223 27 августа 2018 | 17:03

В переводе на русский язык, "это и есть батенька рост фашизму".

fikus74 27 августа 2018 | 17:03

чем беднее становятся русскоязычные россияне - тем больше ксенофобия. это не относится к кадыровцам - они хорошо оплачиваются так называемым "аллахом"

mozhem_povtorit 27 августа 2018 | 17:05

По этой путинской блеваде 282 плачет за разжигание ненависти к русским

compare 27 августа 2018 | 17:28

mozhem_povtorit: для начала,самим надо научиться любить и уважать себя,"скреповых"...

compare 27 августа 2018 | 17:25

вся фишка этой ксенофобии,в формировании которой в огромной степени влияет отвратительного качества телевидение,в том,что накапливаемая отрицательная энергетика требует выхода...но,есть факторы,которые надежно держат "ксенофобированную" часть населения,и один из них,сплоченность и взаимовыручка,а также не утерянное чувство достоинства у тех групп,против которых направлена необоснованная,по сути,неприязнь. посему приходится "изливать" свою желчь на своих же соотечественников,разумеется на тех,кто беззащитней и слабей,или мал числом...примерно,как обострение поджелудочной железы,когда она,начинает сама себя "поедать"...было бы разумнее анализировать причины своей "злобы-жлобы",но кажется,в применении к адептам "зом-ящика",слово "анализ",применимо исключительно в урино-проктологическом аспекте...

oleg_andreevich 27 августа 2018 | 17:34

Главная причина ксенофобии - невежество.

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