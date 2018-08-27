Социологи фиксируют резкий рост ксенофобии у россиян за прошедший год

По данным Левада-центра, почти треть россиян не хотели бы видеть в стране цыган, почти столько же признались о том, что плохо относятся к китайцам. Выросло негативное отношение к выходцам из стран Средней Азии. Почти каждый пятый поддерживает лозунг о том, что Россия должна быть исключительно для русских, а в прошлом году так говорил лишь каждый десятый. Социологи считают, что речь идет о росте базовой, исторически обусловленной ксенофобии. Одной из причин этого они считают недовольство пенсионной реформой, а также ухудшение социального положения.