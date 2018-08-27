Пятый фестиваль «Нижегородский Кинограф» стартует сегодня в Центре культуры «Рекорд» в городе на Волге
Завершится кинофестиваль 1 сентября лекцией «Тайны запрещенного шедевра Эйзенштейна». К 60-летию выхода второй серии фильма «Иван Грозный».
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Завершится кинофестиваль 1 сентября лекцией «Тайны запрещенного шедевра Эйзенштейна». К 60-летию выхода второй серии фильма «Иван Грозный».
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
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