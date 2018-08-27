Главный тренер сборной России объявил состав команды на ближайшие международные матчи против Турции и Чехии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав команды на ближайшие международные матчи против Турции и Чехии. В число игроков, вызванных на игры, не оказалось Игоря Акинфеева и Федора Смолова.

Сборная России сыграет с Турцией 7 сентября. Матч состоится в Трабзоне. Товарищеский матч против Чехии состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.