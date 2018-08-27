Суд наложил арест на недвижимость главного редактора «Московского комсомольца»

Речь идет об обеспечительной мере, связанной с разделом имущества между Павлом Гусевым и его женой.

Решение Пресненского суда об аресте недвижимости Павла Гусева будет действовать вплоть до окончания бракоразводного процесса. В пресс-службе суда рассказали ТАСС, что ходатайство об обеспечительных мерах заявлялось несколько раз и было удовлетворено частично. На какое именно имущество был наложен арест, неизвестно.

По данным источников, общая стоимость оспариваемой собственности превышает 27 миллиардов рублей. Жена главного редактора «МК» Евгения Ефимова рассчитывает на половину собственности. Помимо прочего, супруга Гусева требует разделить доли в компаниях и акции, принадлежащие ее мужу. Кроме того, она надеется добиться выселения журналиста из квартиры в Малом Козихинском переулке и взыскать с него компенсацию за пользование совместным имуществом. Сам Гусев заявил, что оценки принадлежащей ему собственности завышены и назвал своим главным капиталом «Московский комсомолец».

По словам главного редактора «МК», он не возражает против раздела имущества, но рассчитывает, что эта процедура будет проведена по закону.