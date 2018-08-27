Хакеры из группировки Fancy Bear пытались взломать почту помощников константинопольского патриарха Варфоломея I

По крайней мере, так говорится в расследовании Associated Press.

Попытка взлома хакерами Fancy Bear могла происходить через рассылку шпионского ПО трем помощникам Варфоломея I, утверждает Associated Press. Фальшивые письма, как пишет агентство, были замаскированы под сообщения пресс-секретаря константинопольского патриарха. В них, в свою очередь, под видом шпионской программы имитировался файл с предложениями по налаживанию отношений с общественностью и прессой, отмечает AP. О попытке взлома же журналисты агентства узнали по материалам компании Secureworks, занимающейся компьютерной безопасностью. Она, как отмечается, получила информацию об атаке электронной почты помощников Варфоломея I после того, как хакеры из группировки Fancy Bear случайно опубликовали сведения о своих операциях. Источники Associated Press при этом отметили, что у самого патриарха почты нет. В свою очередь, в Русской православной церкви не стали комментировать расследование агентства.

Хакеров Fancy Bear связывают с Кремлем, а также обвиняют в попытке вмешаться в президентские выборы в США. Москва эту информацию неоднократно отрицала.