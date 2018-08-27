Тверской суд Москвы рассматривает дело политика Алексея Навального
Ему вменяется повторное нарушение порядка организации митинга на акции 28 января.
Ранее оппозиционера задержали полицейские и доставили в ОВД. Не было никаких законных оснований, чтобы удерживать Навального до суда. Об этом корреспонденту «Эха Москвы» сказал его адвокат Александр Помазуев.
В феврале Тверской суд отказался рассматривать дело и вернул его в полицию для устранения нарушений, допущенных при составлении материалов.
Комментарии2
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aleks50 Алексей Клубников 27 августа 2018 | 16:04
Исполняют указания Вовы виолончельного.
olegleon 27 августа 2018 | 16:09
что-то долго рассматривает.