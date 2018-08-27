Школы Оренбурга закупили 10 тысяч дневников с напутствием мэра города Евгения Арапова
В середине августа он был арестован по обвинению в получении взятки в крупном размере. В своем обращении Арапов советует школьникам «не лениться, ставить перед собой цели и достигать их».
В городской администрации издание дневников называют частной инициативой мэра. Там подчеркнули, что в большинстве городских школ сейчас используются не бумажные, а электронные дневники.
Комментарии8
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nikolaitschi 27 августа 2018 | 15:38
В стране Сталина вычеркивали шпионов. В стране Путина - воров. Дети должны привыкать снимать портреты.
ura_123 27 августа 2018 | 16:02
nikolaitschi: В стане Путина воров холят и лелеют,ежели ты вдруг не заметил)))
gregor 27 августа 2018 | 15:39
Школы Оренбурга закупили 10 тысяч дневников с напутствием мэра города Евгения Арапова
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Не дальновидные действия .
Вот посодЮть мэра Арапова в темницу за недонос на верх взяток и ага и все 10 тысяч дневников надо будет сжигать на костре .
rihard 27 августа 2018 | 15:41
gregor: В тридцатые упоминание о врагах народа просто вымарывали.Сейчас вероятно страницу вырвут.
aleks50 Алексей Клубников 27 августа 2018 | 15:42
В напутствии арапов призвал детишек брать пример с серьёзных взрослых. Вот сам он взял пример с одного пересидента, да видно не до конца отстегнул на новые виолончели.
democ 27 августа 2018 | 16:07
...не лениться, ставить перед собой цели и достигать их...
Хорошо сказано. Он не ленился и "цели" достиг. Ребятишкам не мешало бы напомнить, что ожидает теперь неленивого после достижения своей цели, то - есть кресла мэра и взятки. Посадка, не сможет выкрутиться. но это уже другая "цель".
democ 27 августа 2018 | 16:09
democ: Поправка: Посадка, если не сможет выкрутиться. Но это уже другая цель.
virgenu 27 августа 2018 | 16:08
Напутствие вора-нечто особенное! Ставте себе цель, как Я-украсть побольше-флаг и одобрение гаранта вам в помощь!