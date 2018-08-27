Школы Оренбурга закупили 10 тысяч дневников с напутствием мэра города Евгения Арапова

В середине августа он был арестован по обвинению в получении взятки в крупном размере. В своем обращении Арапов советует школьникам «не лениться, ставить перед собой цели и достигать их».

В городской администрации издание дневников называют частной инициативой мэра. Там подчеркнули, что в большинстве городских школ сейчас используются не бумажные, а электронные дневники.