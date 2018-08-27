Ставки по ипотечным жилищным кредитам в Росссии могут снизиться до 9,1% к концу года
Ставки по ипотечным жилищным кредитам в Росссии могут снизиться до 9,1% к концу года, — заявил в эфире НТВ министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Он напомнил, что на данный момент ипотечная ставка в среднем составляет 9,6%.
По прогнозу Минстроя, американские санкции не окажут негативного влияния на ипотечный рынок в ближайшие годы. В министерстве рассчитывают, что воспользоваться ипотекой смогут до 50% российских семей.
Между тем, банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам в ответ на новый пакет санкций США, — сообщает газета Ведомости. В частности, по ее данным, Райффайзен-банк повысил ставки на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке до 10 с четвертью процента годовых.
Комментарии2
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seryj_wolk 27 августа 2018 | 15:45
Моя дочь взяла ипотеку под 1,09 %. Кроме того, половину квартплаты, которую ей платит квартиросъемщик, списывается с налогов.
olegleon 27 августа 2018 | 15:52
seryj_wolk: и какой же ты отец, если заставил ребёнка жить в долг? ))