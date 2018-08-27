Ставки по ипотечным жилищным кредитам в Росссии могут снизиться до 9,1% к концу года, — заявил в эфире НТВ министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Он напомнил, что на данный момент ипотечная ставка в среднем составляет 9,6%.

По прогнозу Минстроя, американские санкции не окажут негативного влияния на ипотечный рынок в ближайшие годы. В министерстве рассчитывают, что воспользоваться ипотекой смогут до 50% российских семей.

Между тем, банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам в ответ на новый пакет санкций США, — сообщает газета Ведомости. В частности, по ее данным, Райффайзен-банк повысил ставки на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке до 10 с четвертью процента годовых.