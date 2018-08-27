Суд наложил обеспечительные меры на имущество главного редактора Московского комсомольца Павла Гусева
Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество главного редактора Московского комсомольца Павла Гусева. Это связано с иском о разделе имущества, поданном женой Гусева, Евгенией Ефимовой, — сообщает РБК. Процесс проходит в закрытом режиме.
По словам адвокатов, Ефимова претендует на половину имущества Гусева, которое она оценивает в несколько десятков миллиардов рублей.
Комментарии10
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olegleon 27 августа 2018 | 15:39
"Процесс проходит в закрытом режиме. "
так там ещё и гостайна?! и откуда у честного редактора, пусть и главного, могут быть "десятки миллиардов рублей"? что за чушь???
ivfn 27 августа 2018 | 15:46
olegleon:
Стоимость нажитого супругами непосильным трудом, только по приблизительным подсчетам адвокатов, составляет 27 миллиардов рублей. Для сравнения — это цена 3500 «однушек» в спальном районе Москвы. Ну, или штук 20 яхт класса экстра-люкс. Или же девяти частных самолетов типа бизнесджет.
Ну и по мелочи
Двух частных дома и квартира в столице, 15 земельных участков а самое главное — акциях и долях в ряде компаний.
Вопрос
Где Лелик был в это время?????
vezdehod 27 августа 2018 | 16:09
Я то, старый. думал, что все "Московские Комсомольцы, как Павка Корчагин трудятся за идеи Коммунизма. но видимо, глубоко ошибался.
vladislav 27 августа 2018 | 15:51
olegleon: У Гусева жена - бизнесвуменша, поэтому с миллиардами там все в порядке.
И да, за дело со стороны супруги взялся прохвост Добровинский, который с Филей Киркоровым чуть Жидье Моруани под монастырь не подвел. Думаю, Гусев проиграет.
vladislav 27 августа 2018 | 15:54
vladislav: Конечно, "Дидье Моруани", оЧепятка вышла.
olegleon 27 августа 2018 | 15:54
vladislav: помню был у нас уже один такой альфонс. "к ней деньги сами липнут"
cromwel 27 августа 2018 | 15:58
olegleon: а жопу у власти столько лет он за так лизал что ли?
antiboh 27 августа 2018 | 15:40
начиналось с малого,со смены гусевской ориентации..
(политической !,а вы что подумали?)
sergo_25_26 27 августа 2018 | 15:52
Так вот куда ушли комсомольские взносы.
asyrj 27 августа 2018 | 15:54
За такие бабки (долою стыд!)
можно быть сервильным.