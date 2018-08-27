Суд наложил обеспечительные меры на имущество главного редактора Московского комсомольца Павла Гусева

Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество главного редактора Московского комсомольца Павла Гусева. Это связано с иском о разделе имущества, поданном женой Гусева, Евгенией Ефимовой, — сообщает РБК. Процесс проходит в закрытом режиме.

По словам адвокатов, Ефимова претендует на половину имущества Гусева, которое она оценивает в несколько десятков миллиардов рублей.