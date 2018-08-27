Мособлсуд подтвердил законность муниципального фильтра

Оспорить эту норму пытался подмосковный депутат Николай Дижур — он выдвигался в губернаторы Подмосковья от партии Яблоко, однако не смог собрать подписи муниципальных депутатов.

Дижур намерен обжаловать отказ вплоть до Верховного суда.