Мособлсуд подтвердил законность муниципального фильтра
Оспорить эту норму пытался подмосковный депутат Николай Дижур — он выдвигался в губернаторы Подмосковья от партии Яблоко, однако не смог собрать подписи муниципальных депутатов.
Дижур намерен обжаловать отказ вплоть до Верховного суда.
Комментарии5
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rampa 27 августа 2018 | 15:40
какое неожиданное решение.
Николаю упорства
timber_head 27 августа 2018 | 15:46
Ещё б он не подтвердил. "Кто дэвушку ужинает - тот её и танцует". Пытаться выиграть у шулеров по их правилам на их поле - совершенно бестолковое дело. "Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа" (В.И.Ленин)
rampa 27 августа 2018 | 16:00
timber_head: но хоть что-то нужно делать обязательно. "Вода камень точит"
cromwel 27 августа 2018 | 15:54
Ой, а я думал они покаются и отменят...
virgenu 27 августа 2018 | 16:04
Поразительная наглость суда-запросто отменяет конституцию! Каждый гражданин России имеет право избирать и быть избранным на любой избираемый пост без малейшей дискриминации. Никакие фильтры конституцией не предусмотрены.