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15:30, 27 августа 2018

Хакеры из группировки Fancy Bear пытались получить доступ к электронной почте помощников Варфоломея Первого

Хакеры из группировки Fancy Bear пытались получить доступ к электронной почте помощников Варфоломея Первого, который возглавляет Константинопольскую Церковь. Об этом говорится в расследовании Ассошиэйтед пресс.
Анонимные источники агентства отметили, что у самого 78-летнего патриарха электронной почты нет. В  РПЦ от комментариев отказались. Кремль ранее неоднократно опровергал информацию о связи с  хакерами Fancy Bear, которых также обвиняют в попытке вмешаться в  президентские выборы в США в  2016 году.

Комментарии

12

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olegleon 27 августа 2018 | 15:37

теперь модно в любой непонятной ситуации всё списывать на действия "русских хакеров, работающих на спецслужбы России"

testmeter 27 августа 2018 | 15:42

olegleon: "теперь модно" ///
Что ж поделаешь, если вы только в этом законодатели мод. Правда и тут - рукожопые. Везде топорная несуразная херня выходит

luger_max_otto 27 августа 2018 | 15:46

Ситуация напрочь понятная: дело идет к тому, что Гундяев лишится изрядной части бизнеса.

sneer1 27 августа 2018 | 15:55

olegleon: Репутация-с...

andre_klimov 27 августа 2018 | 16:11

olegleon:
Не-е-е...
"Этот случай того злее будет!" (С)
Пока "медведики", празднующие российские госпраздники и работающие по российскому рабочему расписанию ковыряли то сервера демократов, то ящики республиканцев, то собирали адреса для рассылки провокационного спама - можно было говорить, что они "работают на спецслужбы". Но сейчас они действовали в интересах РПЦ. И как бы мы не признавали, что РПЦ - идеологический отдел государства, но по закону и религия отделена от государства, и РПЦ не является спецслужбой (официально). А вот команда работаете на неё - та же.

И тут - либо государство попало в зависимость от криминальной группировки, либо РПЦ незаконно пользуется государственными ресурсами. На самом деле - интересный это вопрос...

Кстати, те самые 12 "засвеченых" - не через тех ли самых "ведмедей" информация о них столь подробная утекла? Ведь в связи со столь масштабным провалом в госконторах должны были последовать уж если не посадочки, то перетряска - точно. А вот если использовались "ЧВК компьютерного фронта" - тогда и будет эта тишина.

jblack2 27 августа 2018 | 15:48

Какая замечательная новость!
Уверены что "Прикольные медведи" пытались взломать почту Патриарха.
В тоже время известно, что почты у него нет.
Что это, очередная больная фантазия авторов новостей о хим. атаках в Сирии и отравления "новичком"?..

gennady_77 27 августа 2018 | 15:57

jblack2: хоть заголовок статьи осилил бы.

eniro 27 августа 2018 | 16:05

gennady_77: Прощения просим- не видел.

eniro 27 августа 2018 | 16:01

jblack2: Шоб я так жил, как вы внимательны! Прочитайте хотя бы заголовок. Контакты с церквями поддерживаются именно эмейлами. И не прикидывайтесь лохом, вы он и есть.

novyrusich 27 августа 2018 | 16:03

jblack2: Удивительных идиотов набирают в портянки. Ты вот яркий пример.
Читаешь текст и не понимаешь его.
Прочти еще раз, дубиноголовый.


Хакеры из группировки Fancy Bear пытались получить доступ к электронной почте помощников Варфоломея Первого

sergo_25_26 27 августа 2018 | 15:49

Модно или не модно но откуда уши торчат сразу видно. В порядочности русских уже никто не сомневается. Даже малейших попыток отмыться от дерьма не было. НАСТАМНЕТ И ВСЕ.

seva1223 27 августа 2018 | 16:05

Ребята скоро рай хакнут за что спустят на Россию небесные санкции в виде "казней кремлевских". Правда подозреваю, что закончится как всегда: поймают не причастных, накажут невиновных ну и конечно разбомбят Воронеж.

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