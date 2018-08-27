Хакеры из группировки Fancy Bear пытались получить доступ к электронной почте помощников Варфоломея Первого, который возглавляет Константинопольскую Церковь. Об этом говорится в расследовании Ассошиэйтед пресс.

Анонимные источники агентства отметили, что у самого 78-летнего патриарха электронной почты нет. В РПЦ от комментариев отказались. Кремль ранее неоднократно опровергал информацию о связи с хакерами Fancy Bear, которых также обвиняют в попытке вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.