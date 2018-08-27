В Кремле пока не говорят об ответных действиях со стороны России на новые американские санкции

«Пока мы должны понять, в чем будут реально выражаться эти новые ограничения, какие действия в интересах России они потребуют» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

США ввели новые санкции в связи с так называемым «делом Скрипалей». Речь идет о запрете на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны американских госстурктур, а также запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, — напоминает Интерфакс.