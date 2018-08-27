В Кремле пока не говорят об ответных действиях со стороны России на новые американские санкции
«Пока мы должны понять, в чем будут реально выражаться эти новые ограничения, какие действия в интересах России они потребуют» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
США ввели новые санкции в связи с так называемым «делом Скрипалей». Речь идет о запрете на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны американских госстурктур, а также запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, — напоминает Интерфакс.
Комментарии25
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
aleks50 Алексей Клубников 27 августа 2018 | 15:34
Вова им точно покажет, покажет новый мультик.
arye_11 27 августа 2018 | 15:41
aleks50:
Единственная реальная "ответная мера" со стороны России - это затаить дыхание и ждать - может Трамп одумается и отменит санкции
Все остальные "ответки" - из разряда пресловутых мультиков и прочих, не менее грозных сотрясений воздуха
vezdehod 27 августа 2018 | 16:04
Ответ будет жёсткий - отменят Пенсии и повысят налоги, чтобы пиндосы подавились.
nanarovsky 27 августа 2018 | 16:05
arye_11: Трёхколёсный, тебе Ходорковский со своих 50-ти лярдов "отсуженных у России" хоть что то выплатил? Помню ты здесь восторженно недели две пыхтел в экстазе.
dorin1987 27 августа 2018 | 15:42
aleks50: Забавней всего, как усы пескова играют в идиота, мямля "Пока мы должны понять, в чем буду..." А то не понимаете? А то знающие люди не сказали?
Хотя, если не понимают и не сказали, у режима царька РФ больше проблем внутри, чем снаружи...
viktorova 27 августа 2018 | 15:46
//«Пока мы должны понять, в чем будут реально выражаться эти новые ограничения, какие действия в интересах России они потребуют»//
Неужели не понятно, усатый?
Радоваться надо новым санкциям! Это же на пользу все России.
Кадыров, вон как недавно радовался, что без лошадки остался.
olegleon 27 августа 2018 | 15:34
и много финпомощи США оказывали России в последние годы? много оружия продавали?
rampa 27 августа 2018 | 15:37
olegleon: чай пока еще не 90-е чтобы "ножки Трампа" слать
olegleon 27 августа 2018 | 15:43
rampa: даже такой "экономический гений" как Путин не смог страну довести до такого состояния, до которого её советские люди довели. хотя он и старается
novyrusich 27 августа 2018 | 15:59
olegleon: Педя, 70% элементной базы российской военной электроники это американские чипы. Других нет потому что.
На спутниках тоже американская элементная база.
Глонассу писец пришел.
-----------
Доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70%, с сожалением заметил замглавы Россвязи Игорь Чурсин. По его словам, замещение зарубежных компонентов – сложный и долгий по времени процесс. «С каждым годом до 10% мы производим импортозамещение на комплектующие российского производства», – сказал он.
Однако зависимость от иностранных комплектующих по-прежнему высока. Это, по его словам, создает трудности при производстве новых российских спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103», предназначенных для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России. Их планируется запустить в следующем году на одной ракете «Протон». В 2020 году планируется запуск спутников «Экспресс АМУ-3» и «Экспресс АМУ-7», а в 2021 году – «Экспресс АМУ-4».
Фактически Чурсин расписался в том, что Россия не способна самостоятельно создавать спутники.
efilika 27 августа 2018 | 16:12
olegleon: Эксперты подсчитали, что с 2010 по 2017 годы в Россию было поставлено оружия и комплектующих на 799 миллионов долларов, причём больше всего в 2014 году — аж на 202 миллиона. Хотя ещё в 2010 объём импорта военной техники и техники двойного назначения равнялся всего 22 миллиона, в 2011 — 11 миллионов долларов. Не обязательно США. ищи сам
sneer1 27 августа 2018 | 15:36
"какие действия в интересах России они потребуют» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."
Как я понимаю, к сожалению, сэппуку в списке этих действий изначально не предусмотрено? Жаль, жаль...
mikhail_spb_ 27 августа 2018 | 15:38
Пескоструй перепутал интересы России с интересами своих хозяев - кремлежуликов.
testmeter 27 августа 2018 | 15:39
Россия жестко ответит на новые санкции США!
https://pbs.twimg.com/media/DkLzozGWsAE-cNc.jpg
andreyoo 27 августа 2018 | 15:40
«Пока мы должны понять, в чем будут реально выражаться эти новые ограничения, ..."
--- Это трудности двойного перевода. На самом деле звучало "«Пока никак не можем понять, в чем будут реально выражаться эти новые ограничения, ..."
ura_123 27 августа 2018 | 15:56
andreyoo: Трудности перевода с пескоффского на русский?
vasya_von_smetankin 27 августа 2018 | 15:41
Тю.
Испугали воронежцев новыми "действиями в интересах России", ага.
krestianin_067rus Михаил Никитин 27 августа 2018 | 15:41
с пониманием у них не заладилось... :))) Это как с моим соседом, говорю ему: - Пошел на ...! А он: - Не понял!.. :)))
platonnekafrin 27 августа 2018 | 15:43
Нельзя тянуть - Воронеж на последнем издыхании! Гляди, вот-вот загнется, тогда мы чем ответим супостатам?
cromwel 27 августа 2018 | 15:51
Запретить продавать в америку ноыейший ижевский электромотоцикл. Вот тогда и закрутятся как черт на сковородке!
captaingeorge 27 августа 2018 | 15:52
У Пескова дислексия? Обычно для понимания смысла достаточно прочитать написанное
ura_123 27 августа 2018 | 15:54
В Кремле пока не говорят,но воронежцы привычно напряглись)))
sergo_25_26 27 августа 2018 | 15:57
И вообще о чем можно говорить если мировая экономика давно рухнула при цене 80 долларов за баррель. Правда дядя вова?
kochar 27 августа 2018 | 16:14
От Воронежа уже ничего не осталось...
vladimir1967 27 августа 2018 | 16:14
Кроме пустых понтов кремлежуликам нечего ответить.