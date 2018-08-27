В России стартовала акция «Дети вместо цветов»

Смысл этого мероприятия – помочь больным детям, — рассказала «Эху Москвы» представитель фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова.

На вырученные деньги будут закупаться специальные коляски, аппараты для вентиляции легких и другие необходимые вещи.