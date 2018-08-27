В России стартовала акция «Дети вместо цветов»
Смысл этого мероприятия – помочь больным детям, — рассказала «Эху Москвы» представитель фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова.
На вырученные деньги будут закупаться специальные коляски, аппараты для вентиляции легких и другие необходимые вещи.
Комментарии10
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ramen 27 августа 2018 | 15:07
Пусть их массово Ротенберг закупает. Вместо сбора пожертвований. ОБЯЗАТЬ ОЛИГАРХОВ!
kindman_a 27 августа 2018 | 15:09
ramen:
С цветами на 1-е сентября - это действительно сумашедствие, а в последние годы - уже буйная палата.
vasyakirin 27 августа 2018 | 15:54
kindman_a: Как называется когда Нам подсовывают расчетный счет иллюстрируя его больными детьми, грубо спекулируя на родительском инстинкте?
hangman19 27 августа 2018 | 15:10
Так же скоро наступит акция, родители, сдаем деньги на ремонт школы.
kindman_a 27 августа 2018 | 15:29
hangman19:
Акция "Дети вместо ремонта"? Не прокатит, походу... :-))))
platonnekafrin 27 августа 2018 | 15:20
Мост на Аляску нужнее. Будем по нему в Америку ходить и ползать.
malorus_kiev151 27 августа 2018 | 15:29
platonnekafrin: вот и ползи туда.
platonnekafrin 27 августа 2018 | 15:35
malorus_kiev151: Запомни, враг гермафродитный! Алясканаш!
rampa 27 августа 2018 | 15:33
а может лучше акция "Дети вместо компенсации миллиардерам"?
cromwel 27 августа 2018 | 16:03
А оленевод не хочет перенаправить 100 лямов вместо избирательных участков больным детям?