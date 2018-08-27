В Токио запустили сервис беспилотного такси
Пока они ездят по одному маршруту, — рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС Алексей Заврачаев.
Предполагается, что беспилотные такси начнут полноценно работать к летним Олимпийским играм 2020 года.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Пока они ездят по одному маршруту, — рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС Алексей Заврачаев.
Предполагается, что беспилотные такси начнут полноценно работать к летним Олимпийским играм 2020 года.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kindman_a 27 августа 2018 | 15:07
А у нас будет продолжена программа расселения аварийного жилья.
viktorova 27 августа 2018 | 15:29
А у нас и колонки с фонарями освещения торжественно открывают!
В ногу с прогрессом идём! Скоро вырвемся вперёд и всех перегоним.
makaraksh 27 августа 2018 | 15:34
зато у нас есть пабеда
timber_head 27 августа 2018 | 15:48
Чет у нас тишина с дронами "Почты России". Интересно, хоть один куда-нибудь долетел?