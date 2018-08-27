Администрация Фейсбука объявила, что заблокировала десятки страниц, которые связаны с военными властями Мьянмы

Это сделано после публикации доклада ООН, в котором вооруженные силы Мьянмы обвиняются в массовых убийствах с целью геноцида мусульманской народности рохинджа.

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