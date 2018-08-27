Администрация Фейсбука объявила, что заблокировала десятки страниц, которые связаны с военными властями Мьянмы
Это сделано после публикации доклада ООН, в котором вооруженные силы Мьянмы обвиняются в массовых убийствах с целью геноцида мусульманской народности рохинджа.
Администрация Фейсбука подчеркивает, что вся информация, которая содержалась на этих страницах, сохранена для дальнейшего расследования.
Комментарии1
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sg98 27 августа 2018 | 15:10
На хрена Шарию заблокировали его аккаунт, ублюдки? У человека было между прочим 300 000 подписчиков. Просто без объяснения причин удалили и все.. Сукаберг - холуй госдепа..