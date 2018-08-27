ЧП с внеплановой разводкой Володарского моста в Петербурге произошло по вине подрядчика, утверждают в Мостотресте
Он вовремя не заменил систему гидропривода.
Работы на механизмах Володарского моста закончили до начала замены асфальта. В итоге, возникла нагрузка, которая деформировала «крыло» переправы. Об этом сообщает газета Коммерсант со ссылкой на компанию «Мостотрест». Сейчас мост работает в штатном режиме. Он саморазвелся вечером в субботу, через сутки после того, как дорожники досрочно завершили его ремонт. Один из очевидцев рассказал агентству «Росбалт», что мост довольно сильно вибрировал за несколько секунд до ДТП, в котором пострадало три человека. Цитата «Створы моста гуляли относительно друг друга примерно на 30-50 см с частотой где-то 3 раза в секунду. Это было так, как будто по мосту едет тяжелый самосвал, но вибрация была гораздо сильнее» КЦ. Мостотрест в официальном сообщении отметил, что пролет приподнялся на 20 сантиметров, а не на 30-40, как утверждают очевидцы.
Правоохранительные органы проводят проверку самопроизвольного разведения Володарского моста.
Комментарии3
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post_v 27 августа 2018 | 15:07
Цитата
"Створы моста гуляли относительно друг друга примерно на 30-50 см с частотой где-то 3 раза в секунду"
такая вибрация больше похожа на агонию....
fmsf FMSF 27 августа 2018 | 15:13
Уже и "развести" по нормальному не могут!!!
luger_max_otto 27 августа 2018 | 15:32
Первейшей задачей чиновника является перепих ответственности с себя и перепих всяких ништяков на себя.