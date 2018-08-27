ЧП с внеплановой разводкой Володарского моста в Петербурге произошло по вине подрядчика, утверждают в Мостотресте

Он вовремя не заменил систему гидропривода.

Работы на механизмах Володарского моста закончили до начала замены асфальта. В итоге, возникла нагрузка, которая деформировала «крыло» переправы. Об этом сообщает газета Коммерсант со ссылкой на компанию «Мостотрест». Сейчас мост работает в штатном режиме. Он саморазвелся вечером в субботу, через сутки после того, как дорожники досрочно завершили его ремонт. Один из очевидцев рассказал агентству «Росбалт», что мост довольно сильно вибрировал за несколько секунд до ДТП, в котором пострадало три человека. Цитата «Створы моста гуляли относительно друг друга примерно на 30-50 см с частотой где-то 3 раза в секунду. Это было так, как будто по мосту едет тяжелый самосвал, но вибрация была гораздо сильнее» КЦ. Мостотрест в официальном сообщении отметил, что пролет приподнялся на 20 сантиметров, а не на 30-40, как утверждают очевидцы.

Правоохранительные органы проводят проверку самопроизвольного разведения Володарского моста.