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15:01, 27 августа 2018

Тверской суд Москвы в эти минуты рассматривает административное дело в отношении политика Алексея Навального

Его задержали в субботу из-за протестной акции оппозиции 28 января в центре Москвы.

Алексея Навального обвиняют в повторном нарушении правил проведения митинга. Рассмотрение его административного дела началось с ходатайств юристов Фонда борьбы с коррупцией. Так, они попросили прекратить разбирательство из-за того, что оппозиционер не подавал заявку на проведение акции 28 января. Юристы ФБК также просили дать два дня на ознакомление с материалами дела, вести протокол заседания и вынести определения полицейским, задерживавшим Навального в субботу. По их мнению, сотрудники правоохранительных органов необоснованно применили к нему силу. Сам политик отметил, что в протоколе не указано, какие именно действия полиция посчитала правонарушением. Но судья Алексей Стеклиев отклонил почти все ходатайства защиты, кроме допроса одного из свидетелей защиты, посетившего акцию 28 января, а также просмотра нескольких видео канала «Навальный.Live». В ходе заседания была внесена сумка, в которой, как пишет «Медиазона», могут находиться продукты для спецприемника.

Сам административный протокол по делу об акции 28 января на Навального составили еще в феврале.

Комментарии

14

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kindman_a 27 августа 2018 | 15:04

"...судья Алексей Стеклиев отклонил почти все ходатайства защиты..."
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За версту видать честного и порядочного человека.

roman_i_olga 27 августа 2018 | 15:05

kindman_a: сажать насрального и не париться

kindman_a 27 августа 2018 | 15:12

Поешь кашки, малыш, и вытирай слюнки салфеточкой.

romashka__ 27 августа 2018 | 15:29

Незаконное судилище. Позор!

vezdehod 27 августа 2018 | 16:12

Зачем же так долго ждать, ведь он уже поступил в суд из Кремля - только оглашай.

aleks50 Алексей Клубников 27 августа 2018 | 15:07

Фемида в России в чистую подлегла под воровской режим.

banyi3 27 августа 2018 | 15:13

Посидеть лучше чем позориться на марше миллионов )))

abuvgrobu 27 августа 2018 | 15:13

Обрыдл уже этот Навальный, новости о нём, о его сломанных пальцах, его митингах, его жратве, передвижениях, о его существовании вообще.. ОБРЫДЛО !

nanarovsky 27 августа 2018 | 15:27

abuvgrobu: , о его сломанных пальцах, его митингах, его жратве, передвижениях,
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Мне тоже кажется это уже было пол года назад. Вышел за кефиром перед митингом, волки позорные повязали....сутки... поедание лобстеров в Италии...

vincenttt 27 августа 2018 | 15:14

Для любого инакомыслия, несогласия и протеста у гопника подзаборного всегда есть мусорилы, вояки, бандиты, прокурятина и судилище..У обмылка есть две машины, одна машина репрессий и насилия - для несогласных с тем, что гопник ворует и убивает и вторая машина - пропагандистская для ленточных червей, которых он тоже и грабит и убивает, но за него голосующих..

moisha_pid 27 августа 2018 | 15:27

Алёшанька сейчас лёжа на нарах мечтает. как после отсидки поедет на 2 месяца в солнечную Испанию поправлять здоровье надорванное в путинских казематах.

nata_roo 27 августа 2018 | 15:29

Нет, это, конечно, будет умора, если Кремль в третий раз решит провести митинг Алеши без Алеши. Первые два раза были 1 и 29 июля. Теперь вот возможно 9 сентября, раз разрешение на квази-митинг дано... Удивительно, что и в третий, и в 23-й раз хомячки влет скушают митинг Алеши без Алеши... ТАК победят!

ivfn 27 августа 2018 | 15:51

nata_roo:
//ТАК победят!//
Вы правы
Ведь жить надо не по лжи. Только так победим режим. Из искры возгорится пламя. В борьбе обретем мы счастье свое. Нвлнйпнх. Лалалала. Я люблю хачапури. В небе Боннэр, на земле Шендерович с Латыниной и пусськами, в воде Шестой флот. В каталажке Навальный, в Макдоналдсе Жора Албуров. Мы здесь власть.

motooppic 27 августа 2018 | 15:48

было бы демократически правильно и оппозиционно верно, если бы Навальному присудили прилюдно розог раз пятьдесят и потом лес валить на зону лет на десять! Вот тогда бы демократия восторжествовала!

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