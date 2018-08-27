Тверской суд Москвы в эти минуты рассматривает административное дело в отношении политика Алексея Навального

Его задержали в субботу из-за протестной акции оппозиции 28 января в центре Москвы.

Алексея Навального обвиняют в повторном нарушении правил проведения митинга. Рассмотрение его административного дела началось с ходатайств юристов Фонда борьбы с коррупцией. Так, они попросили прекратить разбирательство из-за того, что оппозиционер не подавал заявку на проведение акции 28 января. Юристы ФБК также просили дать два дня на ознакомление с материалами дела, вести протокол заседания и вынести определения полицейским, задерживавшим Навального в субботу. По их мнению, сотрудники правоохранительных органов необоснованно применили к нему силу. Сам политик отметил, что в протоколе не указано, какие именно действия полиция посчитала правонарушением. Но судья Алексей Стеклиев отклонил почти все ходатайства защиты, кроме допроса одного из свидетелей защиты, посетившего акцию 28 января, а также просмотра нескольких видео канала «Навальный.Live». В ходе заседания была внесена сумка, в которой, как пишет «Медиазона», могут находиться продукты для спецприемника.

Сам административный протокол по делу об акции 28 января на Навального составили еще в феврале.