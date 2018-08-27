ГИБДД предлагает ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде, — сообщил зам.главы инспекции Владимир Кузин
В то же время, по его данным, ситуация с пьянством на дороге постепенно улучшается. Сейчас менее 10% д ДТП происходит по вине пьяных водителей. Ранее таких аварий было не менее 25%.
Комментарии4
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ramen 27 августа 2018 | 14:35
Придурки. Куда уж больше-то? Расстерливать на месте что ли? Хоть бы в собственный склерозник глянули бы.
Вы, придурки, лучше всяких прокурорских и следовательских пополам с номенклатурскими бы штрафовали!
askol2016 27 августа 2018 | 14:47
ramen: ну, очень хочется ментам повысить ставки взяток!
olegleon 27 августа 2018 | 14:39
" ситуация с пьянством на дороге постепенно улучшается."
гениальная фраза!!! т.е. ещё немного и с пьянством на дорогах будет хорошо
rusof_ob 27 августа 2018 | 14:39
Учитывая генетическую тягу к алкоголю у буратин, это вполне надежный источник пополнения карманов власть предержащих.