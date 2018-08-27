Минэкономики предлагает разделить Россию на 14 макрорегионов
По мнению авторов стратегии, это обеспечит России экономический рост. Документ будет внесен в правительство в сентябре, — пишет газета Коммерсант.
По сведениям издания, с представленным делением согласны не все – полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло настаивает на создании в Сибири единого макрорегиона вместо предложенных трех.
Комментарии9
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seryj_wolk 27 августа 2018 | 14:36
От подобного деления благосостояние жителей рфии не приумножится. Это, как перестановка кроватей в борделе.
ostapbey 27 августа 2018 | 14:41
Федерация плавно превращается в Феордацию??
Тем более что ни Чечня ни Татарстан в эти игры не играют с 1991-го года.
Не хочут уступать свои полномочия т.н. центру.
И не хотят даже!!
sparky 27 августа 2018 | 14:36
А вы, друзья, как не делитесь...
ostapbey 27 августа 2018 | 14:43
sparky:? Федерализм накрылся медным тазом в угоду ДЕЛИТЕЛЯМ по принципу сказки про "Вершки и корешки"??
Даже??
Так что ж это такое деется даже??
yralez 27 августа 2018 | 14:37
От того, что ворье пересядет, управлять лучше не станет.
kindman_a 27 августа 2018 | 14:39
Сепаратисты?! Хватай их ребята - дробят Россию!!!!!!!
pravdatut 27 августа 2018 | 14:45
kindman_a: Где Росия, где она??
m_anuchin 27 августа 2018 | 14:47
Может идти к настоящей федерализации России!?..
kryimzdick 27 августа 2018 | 14:47
14 республик, 14 сестер... Было такое уже. Можем повторить.