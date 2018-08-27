Минэкономики предлагает разделить Россию на 14 макрорегионов

По мнению авторов стратегии, это обеспечит России экономический рост. Документ будет внесен в правительство в сентябре, — пишет газета Коммерсант.

По сведениям издания, с представленным делением согласны не все – полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло настаивает на создании в Сибири единого макрорегиона вместо предложенных трех.