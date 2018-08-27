Левада-Центр зафиксировал рост ксенофобии в России
Все больше россиян выступают за ограничение проживания в стране представителей отдельных национальностей, — сообщают Ведомости со ссылкой на результаты опроса.
Рейтинг «нежелательных» этнических представителей возглавляют цыгане. В тройку также вошли китайцы и вьетнамцы. 67% респондентов считают. Что правительство должно ограничить приток мигрантов.
По мнению социологов, рост ксенофобии может быть вызван, в том числе, недовольством пенсионной реформой и ухудшением потребительских и социальных настроений.
Комментарии3
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vincenttt 27 августа 2018 | 14:37
Всё закономерно!...Если гопник гэбистский со своей "вертикалью власти" продолжают и продолжают геноцид коренного населения России, распродавая и землю и рабочие места, то и получается на выходе вот такая реакция истребляемых этим гопником русских людей !
seryj_wolk 27 августа 2018 | 14:38
Кроме ксенофобии, бедности и шапкозакидательства, в рфии ничего не растет.
aleks50 Алексей Клубников 27 августа 2018 | 14:39
Населению можно пальцем показать, кто виноват в их хреновой жизни. Важно , чтобы палец показывал куда угодно, только не в сторону причины, не в кремль.