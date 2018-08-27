Левада-Центр зафиксировал рост ксенофобии в России

Все больше россиян выступают за ограничение проживания в стране представителей отдельных национальностей, — сообщают Ведомости со ссылкой на результаты опроса.

Рейтинг «нежелательных» этнических представителей возглавляют цыгане. В тройку также вошли китайцы и вьетнамцы. 67% респондентов считают. Что правительство должно ограничить приток мигрантов.

По мнению социологов, рост ксенофобии может быть вызван, в том числе, недовольством пенсионной реформой и ухудшением потребительских и социальных настроений.